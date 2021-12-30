В преддверии зимних праздников мы стараемся продумать все до мелочей: от праздничного стола, декора дома до неотразимого внешнего облика. И очень важную роль в создании красивой внешности для встречи Нового года 2022 играет новогодний дизайн ногтей, что поможет завершить лучшие сеты для новогоднего празднества и создать прекрасное настроение.

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Скандинавские узоры

Примечательными для новогоднего маникюра являются разноплановые тематические рисунки ― от зверушек (совы, кошечки, мишки) до снежинок, шариков на елку, елочек. Все эти принты могут по отдельности использоваться в оформлении новогоднего маникюра 2022 года или же составлять целую композицию. Скандинавские мотивы в новогоднем маникюре особенно уместны, позволяя украсить пальчики красивыми узорами, оленями в упряжке Санты. Выполнять подобный новогодний нейл-арт лучше в сине-белом или красно-белом сочетании цветов.

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Стразы

Красивый новогодний маникюр никак не обходится без блеска стразов. Будь то однотонный маникюр на Новый год 2022 или же новогодний нейл-арт с рисунком — непременно подберите камушки, что сделают его еще краше. Изумительные вариации маникюра на Новый год 2022, инкрустированные стразами, сделают вас неотразимой в новогоднюю ночь, подчеркивая все великолепие праздничного образа. Цветные стразы, как например, красные, будут идеальны на сером или белом фоне в новогоднем маникюре 2022.

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Фольга

Еще один элемент из серии «шик и блеск» — это фольга в новогоднем маникюре 2022. Эффектные оттиски фольги в золотом, серебристом или другом цвете на новогодних ногтях будут выглядеть шикарно. Кроме того, можно использовать кусочки фольги, создавая не менее обворожительный новогодний маникюр «битое стекло». Для новогоднего маникюра с фольгой стоит выбирать темные тона покрытий, что придадут глубину и раскроют красоту нарядного маникюра на Новый год 2022 с фольгой.

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Омбре

Загадочности вашему облику поможет придать модный новогодний маникюр 2022 с градиентом. Нежный цветовой переход выглядит обворожительно, в особенности, если подобрать красивые оттенки и средства для дополнения новогоднего маникюра. Как идея маникюра омбре на Новый год 2022 может стать фиолетовый лак от темного до яркого с глиттерной полоской на одном из пальчиков, а также еще один блестящий ноготок как акцент в новогоднем нейл-дизайне.

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Фото: pinterest.com

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