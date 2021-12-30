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Какой маникюр сделать на Новый год 2022: идеи в фотографиях

30.12.2021

В преддверии зимних праздников мы стараемся продумать все до мелочей: от праздничного стола, декора дома до неотразимого внешнего облика. И очень важную роль в создании красивой внешности для встречи Нового года 2022 играет новогодний дизайн ногтей, что поможет завершить лучшие сеты для новогоднего празднества и создать прекрасное настроение.

Маникюр на зиму 2022

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Скандинавские узоры

Маникюр на зиму 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

Примечательными для новогоднего маникюра являются разноплановые тематические рисунки ― от зверушек (совы, кошечки, мишки) до снежинок, шариков на елку, елочек. Все эти принты могут по отдельности использоваться в оформлении новогоднего маникюра 2022 года или же составлять целую композицию. Скандинавские мотивы в новогоднем маникюре особенно уместны, позволяя украсить пальчики красивыми узорами, оленями в упряжке Санты. Выполнять подобный новогодний нейл-арт лучше в сине-белом или красно-белом сочетании цветов.

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Стразы

Маникюр на зиму 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

Красивый новогодний маникюр никак не обходится без блеска стразов. Будь то однотонный маникюр на Новый год 2022 или же новогодний нейл-арт с рисунком —  непременно подберите камушки, что сделают его еще краше. Изумительные вариации маникюра на Новый год 2022, инкрустированные стразами, сделают вас неотразимой в новогоднюю ночь, подчеркивая все великолепие праздничного образа. Цветные стразы, как например, красные, будут идеальны на сером или белом фоне в новогоднем маникюре 2022.

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Фольга

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

Еще один элемент из серии «шик и блеск» — это фольга в новогоднем маникюре 2022. Эффектные оттиски фольги в золотом, серебристом или другом цвете на новогодних ногтях будут выглядеть шикарно. Кроме того, можно использовать кусочки фольги, создавая не менее обворожительный новогодний маникюр «битое стекло». Для новогоднего маникюра с фольгой стоит выбирать темные тона покрытий, что придадут глубину и раскроют красоту нарядного маникюра на Новый год 2022 с фольгой.

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Омбре

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

Загадочности вашему облику поможет придать модный новогодний маникюр 2022 с градиентом. Нежный цветовой переход выглядит обворожительно, в особенности, если подобрать красивые оттенки и средства для дополнения новогоднего маникюра. Как идея маникюра омбре на Новый год 2022 может стать фиолетовый лак от темного до яркого с глиттерной полоской на одном из пальчиков, а также еще один блестящий ноготок как акцент в новогоднем нейл-дизайне.

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Фото: pinterest.com

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