Церковные праздники в декабре 2021: календарь православных праздников по дням
В декабре 2021 года православных верующих ждет множество важных церковных праздников. Среди них ― введение в храм Пресвятой Богородицы, апостола Андрея Первозванного и день святого Николая Чудотворца. Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в декабре 2021 года, чтобы не пропустить значимые православные даты.
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1 декабря ― мучеников Романа и Платона.
4 декабря ― введение в храм Пресвятой Богородицы.
6 декабря ― святителя Амфилохия, епископа Иконийского, и святителя Григория, епископа Акрагантийского.
7 декабря ― великомученицы Екатерины.
9 декабря ― преподобного Алипия Столпника.
10 декабря ― иконы Божьей Матери «Знамение».
11 декабря ― преподобномученика Стефана Нового; мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.
13 декабря ― апостола Андрея Первозванного.
15 декабря ― пророка Аввакума; мученицы Миропии Хиосской; преподобных Афанасиев, затворников Печерских.
17 декабря ― великомученицы Варвары.
18 декабря ― преподобного Саввы Освященного.
19 декабря ― святого Николая Чудотворца.
21 декабря ― преподобного Патапия.
22 декабря ― Зачатие Пресвятой Богородицы.
24 декабря ― преподобного Даниила Столпника.
25 декабря ― Рождество Христово по григорианскому календарю.
27 декабря ― мучеников Фирса, Каллиника, Левкия; мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
30 декабря ― пророка Даниила и мучеников Анании, Азарии и Мисаила.
31 декабря ― мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его.
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