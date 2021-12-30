Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Церковные праздники в декабре 2021: календарь православных праздников по дням

30.12.2021

В декабре 2021 года православных верующих ждет множество важных церковных праздников. Среди них ― введение в храм Пресвятой Богородицы, апостола Андрея Первозванного и день святого Николая Чудотворца. Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в декабре 2021 года, чтобы не пропустить значимые православные даты. 

церковные праздники в декабре 2021

Больше по теме: Когда начинается Рождественский пост 2021

1 декабря ― мучеников Романа и Платона.

4 декабря ― введение в храм Пресвятой Богородицы.

6 декабря ― святителя Амфилохия, епископа Иконийского, и святителя Григория, епископа Акрагантийского.

7 декабря ― великомученицы Екатерины.

9 декабря ― преподобного Алипия Столпника.

10 декабря ― иконы Божьей Матери «Знамение».

11 декабря ― преподобномученика Стефана Нового; мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.

13 декабря ― апостола Андрея Первозванного.

15 декабря ― пророка Аввакума; мученицы Миропии Хиосской; преподобных Афанасиев, затворников Печерских.

17 декабря ― великомученицы Варвары.

18 декабря ― преподобного Саввы Освященного.

19 декабря ― святого Николая Чудотворца.

21 декабря ― преподобного Патапия.

22 декабря ― Зачатие Пресвятой Богородицы.

24 декабря ― преподобного Даниила Столпника.

25 декабря ― Рождество Христово по григорианскому календарю.

27 декабря ― мучеников Фирса, Каллиника, Левкия; мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

30 декабря ― пророка Даниила и мучеников Анании, Азарии и Мисаила.

31 декабря ― мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его.

Больше по теме: Выходные и праздничные дни 2021 года в Украине

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить