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Имбирное печенье: топ-5 простых рецептов от участников «МастерШеф»

30.12.2021

Такие лакомства придутся по нраву в семейном кругу. Участники «МастерШеф» поделились с STB.UA рецептами имбирного печенья, которое можно будет легко приготовить в домашних условиях. И на это вам понадобится всего час-полтора времени! Итак, топ-5 рецептов имбирного печенья! 

Классическое имбирное печенье

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Ингредиенты:

  • мед – 3 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • имбирь – 2 ч. л.
  • корица – 2 ч. л.
  • молотый мускатный орех – щепотка
  • кориандр – щепотка
  • сода – 1 ч. л.
  • масло сливочное – 70 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 1–2 ст.
  • сахарная пудра – 180 г
  • белок – 1 шт.

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Приготовление:

  1. В кастрюле необходимо смешать мед, сахар, специи.
  2. Поставьте на плиту (на медленный огонь), помешивайте и растапливайте до появления пузырьков.
  3. После закипания добавьте соду, сливочное масло. Размешайте до растворения.
  4. Затем снимите с огня и дайте жидкости остыть.
  5. Далее добавьте яйцо и хорошенько перемешайте.
  6. Добавьте муку и замешивайте тесто.
  7. Дайте ему отдохнуть около 15 минут.
  8. Раскатайте тесто и вырежьте фигурки.
  9. Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте пряники около 10 минут при температуре 190 градусов.

Приготовление глазури:

  1. Смешайте сахарную пудру с белком. Важно выбрать для этого глубокую тарелку.
  2. Взбейте все миксером до мягкой консистенции.
  3. Вылейте массу в одноразовый полиэтиленовый мешок.
  4. Разукрасьте пряники.
  5. Дайте время застыть глазури (час).

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Имбирное печенье без масла и сахара

имбирное печенье

Ингредиенты:

  • творог (плотный) – 200 г
  • пшеничные отруби (мелкий помол) – 50 г
  • яичный белок – 1 шт.
  • цельнозерновая мука – 3 ст. л.
  • разогретый мед – 1 ст. л.
  • молотый имбирь, корица, гвоздика – по 2 ч. л.
  • какао-порошок – 1 ч. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль, мускатный орех, кардамон – по щепотке

Приготовление:

  1. Смешайте миксером в миске творог, белок, подсластитель, специи.
  2. Вмешайте туда отруби и затем подсыпайте муку, продолжая при этом замешивать смесь.
  3. Полученное тесто заверните в пищевую пленку и положите в морозилку на 1 час.
  4. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм и вырежьте фигурки.
  5. Выложите все на противень с пергаментом и отправьте в разогретую духовку на 15 минут. Выпекайте при 190 г.

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Имбирное печенье со свежим имбирем

имбирное печенье рецепт

Ингредиенты:

  • просеянная мука – 2 ст.
  • сахар – 1 ст.
  • размягченное сливочное масло – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • корень имбиря – 2 шт.
  • соцветия гвоздик – 5–6 шт.
  • молотая корица – 1 ч. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке.
  2. Гвоздику и корицу необходимо измельчить в ступке.
  3. Далее смешайте муку с разрыхлителем, натертым имбирем, гвоздикой, корицей.
  4. Взбейте масло и сахар, добавьте яйцо. Затем добавьте муку.
  5. Замесите тесто.
  6. Раскатайте тесто и вырежьте из него печенье формочками.  
  7. Присыпьте сахаром или же молотым миндалем.
  8. Смажьте противень маслом и выложите на нем свое творение. Выпекать необходимо полчаса при температуре 180–190 градусов.

Имбирное печенье с шоколадом

имбирное печенье

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 125 г
  • Сахар – 200 г
  • Ванилин – 2 г
  • Имбирь – 80 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Мука пшеничная – 250 г
  • Сода – 1 ч. л.
  • Шоколад черный – 400 г
  • Изюм – 200 г

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Приготовление:

  1. Взбейте масло с сахаром до однородной массы.
  2. Добавьте ванилин и яйца (по одному, каждый раз хорошо взбивая).
  3. Добавьте имбирь предварительно его измельчив.
  4. Смешайте просеянную муку с содой и высыпьте в глубокую емкость.
  5. Натрите шоколад (на крупной терке).
  6. Вмешайте шоколад и все тщательно перемешайте. Затем добавьте в тесто изюм.
  7. Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто.
  8. Вырежьте печенье формочками, затем выложите его на противень (предварительно смажьте его маслом).
  9. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке полчаса.

Имбирное печенье с миндалем

имбирное печенье

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 250 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • масло сливочное – 200 г
  • сахар  – 150 г
  • ванильный сахар – 1–2 ч. л.
  • имбирь (молотый) – 1 ч. л.
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 1 ст. л.
  • масло растительное
  • миндаль (измельченный) – 50 г

Приготовление:

  1. Взбейте яйцо (1 шт.) с сахаром. Добавьте в смесь сливочное масло и взбейте.
  2. Добавьте в полученную смесь ванилин, миндаль, имбирь.
  3. Подмешивайте в массу муку с разрыхлителем.
  4. Замешайте тесто, а затем поместите его в пакет и положите в холодильник на час.
  5. Раскатайте тесто толщиной 5 мм. Вырежьте печенье.
  6. Разболтайте желток и 1 столовую ложку молока. Смажьте печенье, чтобы оно было блестящим.
  7. Выложитете печенье на смазанном маслом противне.
  8. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке полчаса.

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