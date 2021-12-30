В январе 2022 года нас ожидают три магнитные бури. Известно, что они могут влиять на самочувствие не только метеозависимых, но и абсолютно здоровых людей. Чтобы подготовиться к магнитным бурям и легче перенести их, важно знать расписание геомагнитных возмущений. Когда же ждать магнитные бури в январе 2022 года ― читайте в материале.

Больше по теме: Солнечные затмения 2022 года: когда и к чему готовиться

Хоть геомагнитные возмущения и оказывают наибольшее влияние на метеозависимых, здоровые люди также в этот период могут чувствовать негативное воздействие на организм. Наш календарь подскажет вам, когда будет следующая магнитная буря.

Итак, первый геомагнитный всплеск ожидается 11 и 12 января. Он будет небольшим, но метеозависимые люди могут ощущать в эти дни головную боль.

Вторая магнитная буря будет 18 января. Она отличится средним геомагнитным колебанием, которое не должно оказывать сильного влияния на здоровых людей. Но вот метеозависимым лучше в этот день поберечься и больше отдыхать.

20 и 21 января прогнозируется последняя магнитная буря месяца. Она будет самой сильной и может повлиять даже на здоровых людей. В этот день возможны головная боль, тошнота, бессонница и перепады давления. К такой магнитной буре лучше заранее подготовиться.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь?

Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь побольше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Также стоит обратить внимание на питание и отказаться от жирной и вредной пищи. Постарайтесь в этот период избегать конфликтов и негативных эмоций. Пейте больше воды и окружите себя положительными эмоциями.

Позаботьтесь о себе, и магнитные бури пройдут для вас практически незаметно!

Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на 2022 год

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.