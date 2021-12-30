Гороскоп на 31 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Кто проведет последний день года в праздничной атмосфере, а кто — в рабочей суете? Узнайте в гороскопе на 31 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В последний день 2021 года ваше давнее желание может исполниться. Вы имеете все шансы встретить свою вторую половинку, а связанные отношениями Овны могут получить предложение руки и сердца.

Телец

В предновогодний день Тельцов ждут приятные хлопоты и праздничная атмосфера. Отбросьте все переживания и составьте план на будущий год. Помощь близким в организации праздника будет высоко ими оценена.

Близнецы

31 декабря Близнецам нужно меньше времени уделять работе и наконец-то отдохнуть. Составьте план дня и выполняйте его без лишней спешки и волнения. Тогда в новогоднюю ночь вы будете полны сил и счастья!

Рак

В последний день 2021 года звезды будут на стороне Раков. Благодаря этому вы сможете исправить старые ошибки и довести давно начатые дела до конца. А в новогоднюю ночь вас ждет приятная новость.

Лев

В пятницу у Львов есть все шансы оказаться в центре внимания. Примите его и наслаждайтесь. Не стоит огорчаться, если вдруг в этот день что-то пойдет не по плану. Будьте гибкими и оставайтесь в хорошем расположении духа.

Дева

Последний день 2021 года будет активным и ярким для Дев. Постарайтесь соответствовать такому его настроению. Зарядитесь праздничной энергией и поделитесь ею с другими.

Весы

Девизом пятницы для Весов станет «успеть все». Вам придется справляться с рабочими делами и решать домашние проблемы. Но если не будете паниковать, то все выйдет! Вечером вас ждет новогодняя сказка с самыми близкими.

Скорпион

Скорпионы, приготовьтесь к новогодним чудесам! Они имеют все шансы настигнуть вас с самого утра пятницы. Проведите день с положительными эмоциями, и будущий год будет для вас таким же.

Стрелец

Для того, чтобы пятница прошла гладко, постарайтесь все дела завершить в первой половине дня. Тогда подготовка к Новому году пройдет для вас спокойно, и вы сможете отпраздновать без лишней суеты.

Козерог

В начале дня Козерогов могут поглотить профессиональные обязанности. Неожиданная смена планов и предпраздничная суета сделают вашу работу сложнее. Но уже после обеда все наладится и вы сможете поймать новогоднее настроение.

Водолей

В последний день 2021 года звезды советуют Водолеям делиться радостью с друзьями и коллегами. Это придаст всем праздничного настроения. Поздравьте с Новым годом старых знакомых, и вы сможете наладить с ними отношения.

Рыбы

31 декабря принесет Рыбам множество приятных моментов. Главное — не отказывайте близким в помощи и не вступайте в конфликты. Тогда вы сможете сохранить праздничное настроение до поздней ночи.

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