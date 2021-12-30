Гороскоп на 31 декабря 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 31 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Кто проведет последний день года в праздничной атмосфере, а кто — в рабочей суете? Узнайте в гороскопе на 31 декабря от экстрасенсов СТБ.
Больше по теме: Как загадать желание на Новый год правильно
Овен
В последний день 2021 года ваше давнее желание может исполниться. Вы имеете все шансы встретить свою вторую половинку, а связанные отношениями Овны могут получить предложение руки и сердца.
Телец
В предновогодний день Тельцов ждут приятные хлопоты и праздничная атмосфера. Отбросьте все переживания и составьте план на будущий год. Помощь близким в организации праздника будет высоко ими оценена.
Близнецы
31 декабря Близнецам нужно меньше времени уделять работе и наконец-то отдохнуть. Составьте план дня и выполняйте его без лишней спешки и волнения. Тогда в новогоднюю ночь вы будете полны сил и счастья!
Рак
В последний день 2021 года звезды будут на стороне Раков. Благодаря этому вы сможете исправить старые ошибки и довести давно начатые дела до конца. А в новогоднюю ночь вас ждет приятная новость.
Лев
В пятницу у Львов есть все шансы оказаться в центре внимания. Примите его и наслаждайтесь. Не стоит огорчаться, если вдруг в этот день что-то пойдет не по плану. Будьте гибкими и оставайтесь в хорошем расположении духа.
Дева
Последний день 2021 года будет активным и ярким для Дев. Постарайтесь соответствовать такому его настроению. Зарядитесь праздничной энергией и поделитесь ею с другими.
Весы
Девизом пятницы для Весов станет «успеть все». Вам придется справляться с рабочими делами и решать домашние проблемы. Но если не будете паниковать, то все выйдет! Вечером вас ждет новогодняя сказка с самыми близкими.
Скорпион
Скорпионы, приготовьтесь к новогодним чудесам! Они имеют все шансы настигнуть вас с самого утра пятницы. Проведите день с положительными эмоциями, и будущий год будет для вас таким же.
Стрелец
Для того, чтобы пятница прошла гладко, постарайтесь все дела завершить в первой половине дня. Тогда подготовка к Новому году пройдет для вас спокойно, и вы сможете отпраздновать без лишней суеты.
Козерог
В начале дня Козерогов могут поглотить профессиональные обязанности. Неожиданная смена планов и предпраздничная суета сделают вашу работу сложнее. Но уже после обеда все наладится и вы сможете поймать новогоднее настроение.
Водолей
В последний день 2021 года звезды советуют Водолеям делиться радостью с друзьями и коллегами. Это придаст всем праздничного настроения. Поздравьте с Новым годом старых знакомых, и вы сможете наладить с ними отношения.
Рыбы
31 декабря принесет Рыбам множество приятных моментов. Главное — не отказывайте близким в помощи и не вступайте в конфликты. Тогда вы сможете сохранить праздничное настроение до поздней ночи.
Больше по теме: Гадания на Новый год 2022 от экстрасенсов телеканала СТБ