Тосты на Новый год 2022
Новый год 2022 к нам мчится. Совсем скоро каждый из нас соберется за праздничным столом в компании самых близких и родных людей. Ну, а какое застолье без бокала шампанского или вина? Да еще и под праздничные тосты. Что, не знаете ни одного хорошего? Не беда! Читайте в нашем материале подборку лучших новогодних тостов.
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Тосты в стихах
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Выпьем же за Новый год,
Он уже идет, идет,
Он несет любовь, добро,
Чудеса и волшебство!
Выпьем с вами мы за то,
Чтобы каждому везло,
Чтобы верить в чудеса,
Быть счастливыми всегда!
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С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Дед Мороз на Новый год,
Мешок денег пусть несет.
Будут пусть любовь и счастье,
Обойдут пускай ненастья.
Позитива и добра.
С Новым годом всех, ура!
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Снег, мороз и красота,
Оживают чудеса,
Оживают волшебство,
И все будет хорошо!
Новый год уже в пути,
Будут радостными дни,
Будет счастье и добро,
Будет просто и легко!
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Тосты в прозе
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Новый год ‒ это праздник сказок и волшебства. Так, я хочу пожелать вам, чтобы вся ваша жизнь была похожа на сказку. Пусть сбываются все ваши желания и идеи. Пусть всё хорошее множится, а всё плохое остается в старом году.
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Каждая страна мира празднует Новый год согласно своим традициям. В некоторых уголках планеты в канун Нового года принято выкидывать из дома все старые вещи. Так вот, я хочу пожелать вам выкинуть из своей головы все старые и грустные мысли и обиды, а взять в Новый 2022 год только вдохновение, счастье и радость.
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Пусть Дед Мороз принесет вам целый мешок радости и веселья, а Снегурочка одарит своим теплом и счастьем. Новогодние эльфы пускай исполнят все желания. А если эльфы где-то задержатся, то пусть в вашей жизни будут настоящие и искренние люди которые с легкостью их заменят. С Новым годом!
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Мы с радостью ждем новогодних праздников еще с детства. Нам кажется, что это время какое-то сказочное и волшебное. И пусть мы уже абсолютно точно в курсе, кто был тот самый волшебник Дед Мороз, каждый год в наших сердцах все равно остается ожидание чуда. Я пью за то, чтобы это чудо непременно случилось с нами в 2022 году. С Новым годом, друзья!