Маша Ефросинина призналась, когда ее застукали в секс-шопе

В новом выпуске программы «Неймовірна правда про зірок» от 25.12.2021 телеведущая проекта «Мой секрет» Маша Ефросинина накануне премьеры раскрыла секреты о себе, которые раньше никому не говорила. Маша заговорила о покупках в секс-шопе, удалении хейтерских комментариев и накрутке лайков в своем блоге. О чем поговорили на СТБ с Машей Ефросининой ― читайте в нашем материале.

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Телеведущая провокационного проекта «Мой секрет» Маша Ефросинина рассказала, что ей пишут хейтеры в соцсетях и удаляет ли она гневные комментарии под публикациями:

«Считают, что худая я, несексуальная, нехаризматичная, я потеряла свой задор!»

Также Маша Ефросинина призналась, имитировала ли она когда-либо оргазм:

«Я один раз сымитировала оргазм вначале отношений. И мне так стало противно от себя, что я расплакалась», ― сказала ведущая.

А еще Маша Ефросинина сыграла в игру «Было ― не было» от журналистов «Неймовірної правди про зірок».

Накручивает ли Маша Ефросинина лайки?

Это же чистой воды самообман! Какой смысл этим заниматься? Да потратьте вы лучше эти деньги, чтобы пойти к психотерапевту нормальному.

Удаляете ли гневные хейтерские комментарии?

Да, я удаляю хейтерские комментарии. Я все понимаю про публичность: ты сама выставляешь ― будь добра слушать, что тебе говорят, ― это ВАУ! Допустим, я очень гостеприимный человек, люблю принимать гостей. Но это не значит, что можно прийти ко мне в дом и на*рать у меня в прихожей! Приходите ― проходите к столу, садитесь, разговаривайте ― стол ваш. Но *рать не надо.

Было ли ― напивались до беспамятства?

Ну, конечно, было. Последний раз с кумом много лет назад в новогоднюю ночь мы лежали в лифте. У них были такие огромные лифты с лампочками встроенными, как метеориты. И мы лежали и пили коньячелло, вроде. Удобрила весь двор ― мне было очень плохо.

Покупали что-то в секс-шопе?

Да, мы были с мужем в Амстердаме, это было лет 12 назад, и увидели там секс-шоп. Мы были в таком задоре ― выпили глинтвейна, и он говорит: «Идем?» И мы нашли какой-то более-менее симпатичный гаджет, который мог бы вполне разнообразить нашу сексуальную жизнь. Я схватилась за него… И тут же за спиной услышала: «Вы ― Маша Ефросинина? Здравствуйте!» И я стою с этой штуковиной резиновой и думаю: «Твою мать! Ты же в Амстердаме с резиновой писькой в руке. Почему тебя узнали?» С тех пор ― только онлайн.

Маша Ефросинина забывала надеть нижнее белье?

Забыть или не надеть сознательно? Забыть ― не было. Сознательно не надеть ― было. Да, конечно, муж знал. Я так иногда с ним играю.

Грызет ли Маша Ефросинина ногти?

Да, конечно, с детства подгрызала ногти. И я помню, что моя мама решила эту проблему тем, что отвела меня на маникюр. Мама демонстративно заплатила за это какое-то количество денег ― очень ощутимое для нее, потому что жили мы скромно, ― и сказала: «Вот теперь твои руки ― дорогое удовольствие. Цени это».

В чем призналась Маша Ефросинина еще? Узнайте прямо сейчас в материале «Неймовірної правди про зірок»!

Video: Маша Ефросинина призналась, когда ее застукали в секс-шопе Маша Ефросинина раскрыла свои секреты накануне премьеры проекта Мой секрет. Маша Ефросинина в эфире Неймовірної правди про зірок ответила на откровенные вопросы.

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Смотрите премьеру «Мой секрет» 7 января в 19:45 на СТБ!

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