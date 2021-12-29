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Дневной макияж 2022: тренды

29.12.2021

Дневной макияж способен сделать лицо выразительнее и подчеркнуть красоту девушки. Чтобы мейкап был не только привлекательным, но и модным, важно знать его тенденции. Какие тренды в дневном макияже будут самыми актуальными в 2022 году? Узнайте далее.

Дневной макияж 2022: тренды

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Нюдовый макияж

Естественность будет самым актуальным принципом дневного макияжа 2022 года. С помощью нюдового мейкапа можно создать свежий и сияющий образ, а окружающие будут задаваться вопросом, накрашены ли вы вовсе.

Дневной макияж 2022: тренды

Дневной макияж 2022: тренды

Стрелки

Так как модный дневной макияж 2022 года должен быть умеренным, стрелки также не должны быть слишком большими. Тем не менее, трендовые варианты могут быть разных цветов и даже с блестящими линиями. 

Дневной макияж 2022: тренды

Дневной макияж 2022: тренды

Нежный макияж

Трендовым в 2022 году будет макияж в нежных розовых и персиковых тонах. В этом виде мейкапа уместен одновременный акцент и на глазах, и на губах. С таким макияжем вы будете выглядеть особенно романтично и женственно.

Дневной макияж 2022: тренды

Акцент на брови

В 2022 году останется тренд на макияж бровей. В нем вам помогут карандаши, тени, а также различные гели. К мейкапу бровей просто добавьте тушь для ресниц и немного тонального крема, — и легкий дневной макияж готов!

Дневной макияж 2022: тренды

Дневной макияж 2022: тренды

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Хайлайтер

Блеск будет по-прежнему в моде в 2022 году. Хайлайтером можно подчеркнуть скулы, лоб и середину подбородка. Такой макияж придаст вашей коже небывалого сияния и свежести.

Дневной макияж 2022: тренды

Источник фото: pinterest.com

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