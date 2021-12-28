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Рождество Христово: обычаи и традиции празднования в Украине

28.12.2021

Рождество Христово это красивый и наполненный обычаями и традициями праздник, который в Украине принято отмечать с размахом. Мы собрали основные традиции и обычаи празднования Рождества Христова в Украине, а также традиции празднования Святого вечера. Читайте подробнее. 

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Церковь с давних времен причисляла празднование Рождества к величайшему событию – рождению Иисуса Христа. Все верующие люди почитают этот праздник и стараются соблюдать все обычаи и традиции, которые складывались веками. Но в Украине даже не очень верующие люди любят рождественский период и не против окунуться в соответствующую атмосферу. А все потому, что на Рождество по психологически объяснимым причинам в воздухе витает атмосфера добра, люди собираются за семейными столами, дарят друг другу подарки, говорят красивые тосты и проводят время с удовольствием, отдыхая и наслаждаясь моментом. И еще, возможно, что для некоторых причина такого положительного отношения к Рождеству в современной Украине – дополнительные выходные. 

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Рождество 2019 обычая и традиции праздника

Считается, что многие обычаи и традиции Рождества в Украине пересекаются с языческими обрядами. Например, есть теория, что Иисус Христос родился вообще не в холодное время года. А праздновать рождество 25 декабря (7 января по новому стилю) стали только потому, что в этот период времени язычниками отмечался праздник Рождение Солнца Правды и увеличивался световой день. Кроме этой теории, есть еще несколько, но верующие люди и церковь склоняются к тому, что именно вечером 7 января, с появлением первой звезды на небе, в Вифлееме был рожден Иисус Христос, и вифлеемским пастухам об этом сообщил ангел с небес. Те обычаи и традиции на Рождество и Святвечер в Украине, которые сохранились и по сегодняшний день, мы собрали в список, чтобы, планируя свой праздник, вы ничего не упустили!

Обычаи и традиции на Святой вечер

  1. Святой Вечер – предшествует Рождеству и является последним днем поста.
  2. На святой вечер принято готовить 12 блюд, но все они должны быть приготовлены без молока, масла, сметаны и яиц, а то есть – постные блюда.
  3. В Святой вечер на столе обязательно должна быть кутья.
  4. Также принято кутью относить своим крестным родителям в этот вечер. Крестные в ответ на принесенную кутью или, как это еще называют, вечерю, обычно дарят подарки, деньги или угощения в ответ.
  5. Желательно, чтобы за столом в Святой вечер собиралась вся семья.
  6. В этот вечер принято поминать всю усопшую родню.
  7. Желательно, чтобы в Святой вечер ужин начинался с внесения в дом снопа пшеницы или ржи. Этот сноп называют еще дидухом, колядой или дедом, и он олицетворяет благополучие семьи. Сноп ставят в углу стола с блюдами.
  8. Также на столе в Святвечер обязательно должна быть свеча, и ее зажигать должен хозяин дома.
  9. За стол в Святой вечер нужно садиться только с появлением первой звезды на небе.
  10. Желательно перед тем, как начать ужинать, прочесть молитву «Отче наш».
  11. Во время ужина запрещено много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола.
  12. Неженатым парням и незамужним девушкам нельзя садиться на угол стола, а то останутся без пары.
  13. Блюда нельзя запивать водой, только узваром.
  14. Пока ужин не подойдет к концу, запрещается выходить из-за стола и особенно из дома, чтобы не впустить нечистую силу в дом.
  15. Обязательно попробовать немножко от каждого из 12 блюд, а вот сильно наедаться и съедать блюда целиком нельзя — а то холодильник будет пустым весь год.
  16. Также есть обычай в Святвечер делиться просвирой или ломтиками хлеба с медом. Хозяин должен обойти каждого члена семьи и угостить его, сказав пожелание от себя конкретно этому родственнику.
  17. Так как считается, что в Святой вечер каждое животное может разговаривать с Богом, то хозяева должны обойти все свое хозяйство (собаки, коты, кони, коровы, свиньи и т. д.). Необходимо поблагодарить каждое животное и угостить чем-то вкусным, чтобы при разговоре с Богом животное ответило, что ему хорошо живется у этого хозяина.
  18. Также среди обычаев и традиций на Рождество принято колядовать. 

Обычаи и традиции на Рождество

  1. С самого утра на Рождество принято ходить со звездой по домам, распевая колядки.
  2. При колядовании принято наряжаться в разнообразные костюмы и поздравлять каждого встречного с Рождеством.
  3. Также есть такая традиция: как только наступит полночь с 6 на 7 января, необходимо распахнуть окна и двери, чтобы Рождество вошло в дом.
  4. Так как на Рождество заканчивается пост, то принято готовить 12 блюд, но уже не постных.
  5. Вечером на Рождество опять за ужином собирается вся семья, чтобы отпраздновать рождение Христа.
  6. Также 7 января в церквях проводится 3 богослужения: в полночь, на рассвете и днем, поэтому необходимо посетить церковь, если вы верующий человек.
  7. В этот день принято рассказывать детям библейские истории о рождении Христа и всячески их духовно просвещать.

Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская рассказала еще о нескольких обычаях и традициях православного Рождества:

«В Украине Рождество начинают отмечать со Свят вечера, 6 января, вместе с появлением первой звезды в небе. Весь день накануне Рождества нельзя пить. Праздничную трапезу накрывают из 12 постных блюд. Обязательно делаются кутья (пшеничная или рисовая каша с медом, маком и изюмом) и узвар (компот из сухофруктов), кроме того можно сделать: постный борщ, вареники с капустой, голубцы с рисом, грибы, блины, пироги, рыбные блюда.
После окончания трапезы оставьте что-то из угощений на столе для умерших родственников, которые в эту ночь спускаются, чтобы отметить эту дату вместе с вами. Это день объединения физического и духовного, высшим проявлением чего стало Рождество Христово.
С 7 января закончился пост, и готовится семейный ужин, на котором уже могут присутствовать любые блюда. С этого же дня начинаются святки и колядки, праздничные 12 дней. Во время которых считается, что будут наиболее точные результаты разнообразных гаданий».

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