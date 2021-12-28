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«Новая почта»: график работы на Новый год 2022

28.12.2021

Компания «Новая почта» усиленно работает на новогодние праздники 2022, несмотря на новые дополнительные выходные. Когда можно будет отправить и забрать посылки, а также какие обновления в работе отделений «Новой почты» ― читайте в нашем материале.

Новая почта - график работы в Новый год

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Недавно в Украине добавили количество официальных государственных выходных в декабре перед Новым годом. Теперь выходным является также 25 декабря.

В связи с этим многие переживают о том, выйдет ли получить все свои посылки вовремя и отправить всем подарки. В пресс-службе «Новой почты» ответили на запросы украинцев.

График работы «Новой почты» на новогодние праздники 2022

Несмотря на то, что 25 и 27 декабря ― государственные выходные, «Новая почта» работала по своему обычному графику.

А вот 31 декабря все отделения «Новой почты» работают по графику субботы ― сокращенному.

1 и 7 января 2022 года ― отделения и курьеры «Новой почты» не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки вы сможете получить.

3 января 2022 года «Новая почта» работает по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения)

Более подробные особенности работы отделений в пресс-службе советуют смотреть уже по конкретным населенным пунктам и отделениям.

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