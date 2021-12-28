Кондитеры ТМ «Лукас» изготовили самую большую конфету в Украине

25 января 2021 кондитерская компания «Лукас» установила мировой рекорд. В прямом эфире гала-концерта «Україна має талант» на телеканале СТБ состоялась регистрация огромной конфеты «Sharzan». Такой порции энергии, драйва и взрыва эмоций не ожидал никто, а компания «Лукас» подтвердила, что имеет талант и является экспертом сладких чувств.

Команда лучших специалистов компании в течение трех месяцев работала над созданием конфеты, вес которой достиг невероятной отметки ― 1 тонна.

Зафиксированные результаты:

длина ― 2,01 м

высота ― 0,65 м

Это стало 12 украинским и 1 мировым рекордом, установленным кондитерской компанией «Лукас». Самая большая грильяжная конфета «Sharzan» в мире! Поэтому компании-рекордсмену еще раз удалось удивить зрителей всей страны в прямом эфире шоу «Україна має талант». Рекорд зафиксировали Людмила Боталова ― креативный директор компании «Лукас», Анна Крисюк ― генеральный директор Книги рекордов Украины, основательница Книги мировых рекордов и Григорий Решетник ― ведущий СТБ.

«Для компании большая честь стать партнером легендарного шоу и приобщиться к мировым рекордам, ведь сладости “Лукас” любят не только в Украине, но и более чем в 55 странах мира», ― поблагодарила креативный директор компании «Лукас» Людмила Боталова в эфире гала-концерта.

Это достижение посвятили 30-летию независимости Украины. Рекордная конфета равна около 66 000 конфет стандартного размера. На ее изготовление пошло полтонны арахиса, 250 кг сахара, 140 кг патоки, 100 кг глазури и других ингредиентов.

Регистрация рекорда стала неожиданностью не только для зрителей, но и для самой компании. Ведь нацелившись на украинский рекорд, ТМ Lukas установила мировой.

Перед фиксацией в прямом эфире зрители увидели видеосюжет о компании и о том, как создавалась конфета.

«У Украины есть “Sharzan”! А еще 12-й украинский и 1-й рекорд, который является МИРОВЫМ! Самая большая грильяжная конфета мира! Горжусь быть частью этого исторического события! Людмила Боталова и наша удивительная и мегашарзанутая команда сделали это!» ― прокомментировала в своем Facebook начальница отдела ВЭД Кира Булик.

Рекордную конфету перевезли в Резиденцию Санты (ВДНХ, Киев), где в течение 2 недель посетители смогут поближе познакомиться с достижением не только компании «Лукас», но и всей Украины!

Арахисовый хит покорил мир! 1 тонна энергии, драйва и взрыва эмоций!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.