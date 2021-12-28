Как празднуют Новый год в разных странах мира

Новый год — один из самых магических и волшебных праздников в году. Правда, традиции празднования несколько отличаются в разных странах. Что именно принято делать в Англии, Израиле и на Кубе на Новый год – читайте в нашем материале.

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Новый год считается интернациональным праздником, однако способ его встречи отличается во многих странах. В частности, итальянцы выбрасывают из окон старые бытовые принадлежности, а в Болгарии принято с первым боем курантов начинать страстно целоваться. Однако все по порядку.

Как празднуют Новый год в Эквадоре

В этой стране ровно в полночь сжигают кукол. Во время этого ритуала так называемые вдовы начинают горько плакать и причитать по своим плохим мужьям. По обычаю, во вдов переодеваются мужчины, они красятся и надевают парики. Тем, кто хочет целый год провести в путешествиях, советуют бегать под бой курантов с дорожной сумкой вокруг дома. А если кто-то мечтает разбогатеть, нужно в полночь надеть белье желтого цвета. Тем, кто желает наладить свою личную жизнь, нужно надеть белье красного цвета.

Еще одной магической силой эквадорцы наделяют традицию, когда нужно выбросить на улицу стакан с водой. Если он разобьется, то все проблемы как рукой снимет.

Как празднуют Новый год в Швеции

Накануне Нового года в этой стране дети выбирают королеву света Лючию. Ее одевают в белое платье, а на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит вкусности и подарки домашним животным: котикам — сливки, собакам — сахарные косточки, ослу — морковку.

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Как празднуют Новый год в Англии

В Англии в Новогоднюю ночь взрослые разыгрывают спектакли для своих детей, основанные на старых английских сказках. Уличные торговцы всю ночь продают игрушки, маски и воздушные шарики, а по улицам проходят карнавалы. Англичане традиционно обмениваются поздравительными открытками. Как известно, первую такую ​​открытку напечатали в Лондоне в 1843 году.

Перед сном дети ставят на стол тарелки для подарков, которые им приносит Санта-Клаус.

О приходе Нового года сообщают звоном колоколов. Правда, делают это очень тихо. Для этого колокол заматывают в покрывало. А когда часы пробивают 12, покрывало снимают, и звон начинает громко сообщать о приходе праздника. В эти минуты влюбленные сливаются в поцелуе под веточкой омелы, чтобы целый год не расставаться.

На британских островах в полночь открывают задние двери, чтобы выпустить Старый год, а когда куранты пробьют последний раз, открывают передние двери – и впускают Новый год.

Как празднуют Новый год в Непале

В этой стране Новый год встречают с заходом солнца. Ночью непальцы разжигают костер и бросают в него ненужные вещи. На следующий день люди начинают разрисовывать свои лица, руки и грудь в необычные узоры. После этого пускаются в пляс и поют песни прямо на улицах своего города.

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Как празднуют Новый год во Франции

У елки во Франции ставят деревянные и глиняные фигурки – саноты. Они приносят удачу и счастье в году. По традиции, хороший хозяин-винодел должен чокнуться с бочкой вина, чтобы поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай.

Как празднуют Новый год в Финляндии

В этой стране Новый год считается вторым Рождеством. В эту ночь финны собираются за столом и пытаются узнать свое будущее. Они активно гадают на воске, сливая его на холодную воду.

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Как празднуют Новый год в Германии

Немцы склоняются к мнению, что Санта-Клаус приезжает на осле, чтобы поздравить всех с Новым годом. Как и в Англии, немцы ставят на стол тарелку для подарков, а в обувь кладут сено, чтобы угостить осла Санты.

Как празднуют Новый год на Кубе

В преддверии Нового года кубинцы наполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в полночь выливают жидкость из окон. Таким образом они желают всем светлого и чистого праздника.

Под бой курантов жители Острова Свободы должны съесть 12 виноградинок. По их мнению, это принесет процветание и мир на весь год.

Как празднуют Новый год в Венгрии

Венгры в первые секунды Нового года свистят в детские дудочки и свистульки. Таким образом они прогоняют от своих домов всю нечистую силу, призывая в дом радость и достаток. На стол венгры обязательно ставят фасоль и горох, которые, по их традиции, должны помочь сохранить силу духа и тела, яблоки – красоту и любовь, орехи защищают от беды, чеснок – от болезней, а мед способен подсластить жизнь.

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Как празднуют Новый год в Японии

Японцы одевают своих детей в новый наряд. По их мнению, это приносит здоровье и удачу в Новом году. Под подушку принято класть картинку с изображением парусника, на котором плывут сказочные волшебники – семь покровителей счастья. Приход Нового года оповещает 108 ударов колокола. По давнему поверью, каждый удар колокола убивает один из человеческих пороков, остальные — уничтожают все их оттенки. Также стоит начинать год со смеха. Он приносит удачу.

Как празднуют Новый год в Греции

Греки, когда идут в гости, берут с собой большой камень, чтобы бросить у порога хозяев дома. При этом они говорят следующие слова: «Пусть богатство будет настолько большим, как этот камень».

Как празднуют Новый год в Болгарии

Болгары в полночь выключают свет и мужчины и женщины сливаются в страстном поцелуе. Они уверены, что темнота скроет все их тайны и принесет счастье в Новом году.

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