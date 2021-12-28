Гороскоп на 29 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Кому день принесет приятные хлопоты, а кому — задержки и промедления? Узнайте в гороскопе на 29 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Не принимайте важных решений в среду. Заключенные в этот день сделки и договоренности не принесут желаемых результатов. Лучше посвятите среду планированию и решению второстепенных задач.

Телец

Вы точно знаете, чего хотите и как этого добиться. Используйте в среду весь свой шарм и вскоре сможете этого достичь. Вечер стоит уделить семье.

Близнецы

Приятные предновогодние хлопоты заполнят день Близнецов. Если постараетесь, то сможете в среду уладить все накопившиеся дела. Будьте открытыми и общительными в этот день.

Рак

Раки, будьте готовы к задержкам и промедлениям в среду. Не волнуйтесь, если дела пойдут не так, как задумано. Вы со всем справитесь.

Лев

Беспокойные эмоции могут охватить Львов в среду. Вы можете быть гораздо более раздражительными, чем обычно. Постарайтесь держать себя в руках.

Дева

Тем, кто уважает себя, не нужно ничего доказывать другим. Не обращайте внимания на недоброжелателей. Вы не сможете добиться своих целей в суматохе и стрессе. Поэтому соберитесь и будьте рассудительными.

Весы

Весам пора перестать плыть по течению. Рискните и получите то, чего заслуживаете! Звезды будут на вашей стороне.

Скорпион

Звезды предвещают Скорпионам непредвиденные расходы в среду. Пересмотрите свой бюджет, чтобы не попасть в долги. Также стоит уделить внимание здоровью.

Стрелец

В среду ваша жизненная энергия будет на максимуме. Если будете оставаться при этом дисциплинированными, то вскоре сможете обрести успех.

Козерог

Пришло время способностям Козерогов развиваться. В среду вы сможете добиться стабильного и заметного прогресса во всех сферах жизни. Но не забудьте уделить внимание и физическому здоровью.

Водолей

У Водолеев есть очень четкое представление о том, как должно развиваться их будущее. Придерживайтесь его и не бойтесь изменений.

Рыбы

В среду у Рыб будет слишком много энергии. Вам следует использовать ее с умом. Будьте осторожными и не вступайте в конфликты.

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