«Чудесная открытка» ― уже в твоем смартфоне!

Новогодне-рождественские праздники близятся! Не всегда выходит навестить родных или собраться большой компанией. Поэтому важно, пусть и на расстоянии, поделиться теплом и радостью грядущего чуда, в которое каждый из нас начинает верить в это время. «Чудесная открытка» летит поздравлять украинцев. Почему открытка? Так давно называли почтовые карточки, которые можно было слать безо всяких конвертов. Почему чудесная? Ибо прилетает в один клик! И неважно, куда: из Днепра в Ровно, из Сум в Рим или вообще в Антарктику!

Каждая открытка ― это магическая картина украинского художника или художницы, передающая атмосферу праздничных традиций, тепла и любви. И в этом году мы пополнили нашу коллекцию зарисовками на современный лад. Спорим: на одной из открыток ты точно узнаешь свою семейку или компанию!

Проект «Чудесная открытка» создан по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Над ним работало креативное агентство Green Penguin при поддержке телеканала СТБ.

Открытки оживают в смартфоне и, независимо от геолокации или погодных условий, создают столь желанную атмосферу чуда. Так что не думай, что пожелать близким, ― «Чудесная открытка» скажет все за тебя! Скорее переходи на сайт по ссылке в шапке профиля, создавай поздравления, а вместе с ними ― радостное настроение!

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