Рождественский пост длится на протяжении сорока дней. Многие люди используют этот период, чтобы привести мысли в порядок и очистить свой организм. Что можно есть в Рождественский пост, а от чего лучше отказаться, рассказала экстрасенс Алена Курилова.

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Этапы Рождественского поста

28 ноября – 19 декабря

20 декабря – 1 января

2–6 января

Меню на все периоды Рождественского поста

С 28 ноября по 19 декабря по понедельникам, средам и пятницам следует употреблять пищу, которая не поддавалась термообработке. Допускаются фрукты, овощи, грибы, орехи, хлеб, мед и сухофрукты. По вторникам и четвергам разрешена горячая пища с добавлением растительного масла, например, овощные супы и каши. То же самое можно есть по субботам и воскресеньям, дополнив рацион рыбой и вином. Во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы допускается рыба, горячая пища, растительное масло и вино.

С 20 декабря по 1 января по понедельникам, средам и пятницам допускаются необработанные продукты. Во вторник, четверг и в выходные дни можно есть горячие блюда и растительное масло. Со 2 по 6 января в понедельник, среду и пятницу – необработанная пища, во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла. На выходных можно добавить к горячей еде растительное масло. 6 января , в Сочельник , запрещается есть что-либо до восхождения первой звезды. После – следует начать трапезу с кутьи – традиционного рождественского блюда из зерен пшеницы или риса, подслащенных медом, сухофруктами, изюмом, маком и орехами.

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Экстрасенс Алена Курилова рассказала, что можно есть в Рождественский пост, а от чего лучше отказаться:

«Цель Рождественского поста заключается в духовном и физическом очищении перед Рождеством. В этот период необходимо полностью исключить из рациона пищу животного происхождения. Меню Рождественского поста довольно строгое. Помимо мясных продуктов, необходимо полностью исключить алкоголь и рыбу. Однако православная церковь разрешает употребление небольшого количества красного вина и рыбных блюд в праздничные дни. Согласно церковному обычаю, в канун Рождества нельзя есть весь день до появления первой звезды. Этот обычай связан с историей о появлении Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса».

Помните, Рождественский пост — еще и время, когда очищаются мысли и душа. В этот период полезно заняться медитацией или другими ментальными практиками.

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