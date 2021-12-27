Гороскоп на 28 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Кому день принесет успех в финансовой сфере, а кому — проблемы в работе? Узнайте в гороскопе на 28 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Во вторник Овны смогут предоставить окружающим поддержку, доверие и безопасность. Но не забудьте уделить время и своему партнеру. Небольшой подарок приятно его удивит.

Телец

Вторник принесет Тельцам новые возможности, которые положительно скажутся на их будущем. Главное — не сомневайтесь. Время сойти с проторенной дорожки!

Близнецы

В этот день физическое и эмоциональное состояние Близнецов будет на высоте. Вы сможете открыться своему партнеру и разделить с ним радости и печали. В работе все также будет под вашим контролем.

Рак

Во вторник Ракам предстоит отстаивать свои интересы. Не дистанцируйтесь от окружающих. Избавится от негативных мыслей поможет прогулка с близким человеком.

Лев

В этот день Львам придется столкнуться с некоторыми препятствиями на своем пути. Но не переживайте, вы со всем справитесь. Будьте решительными и смелыми!

Дева

Сомнения оставят Дев во вторник. Воспользуйтесь моментом. Преодолевая страхи, вы сможете перерасти себя. Так что соберите все мужество и вперед!

Весы

Сильное внутреннее беспокойство может охватить Весов во вторник. Взвесьте все за и против, прежде чем брать на себя новые обязательства.

Скорпион

Совет дня для Скорпионов: не стоит судить других по себе. Если чьи-то взгляды не совпадают с вашими, то не осуждайте. Помните, что в споре рождается истина.

Стрелец

Удачный день для Стрельцов в сфере финансов. Ваш денежный уровень возрастет, и деловые вопросы разрешатся в вашу пользу. Возможна также дорогостоящая покупка.

Козерог

Звезды предвещают Козерогам день, полный гармонии. Посвятите вторник своему эмоциональному состоянию ― и сможете найти ответ на неразрешенный вопрос.

Водолей

Во вторник Водолеев ждет изнурительный день на работе. На вас могут обрушиться нерешенные дела и проблемы. Восстановиться поможет вечер в компании близких людей.

Рыбы

Ответственный день для Рыб. Если вы сумеете заявить о своей точке зрения, то можете получить долгожданное повышении. Не прячьтесь и будьте активнее в этот день.

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