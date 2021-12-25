Гороскоп на 26 декабря 2021 года подскажет, кому следует сосредоточиться на работе, у кого возможны небывалые победы, а кого подстерегает опасность. Читайте гороскоп на 26 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Вам удастся справиться с давно заброшенными делами, если возьмете себя в руки и проявите самообладание. Вероятны благоприятные вести от важного человека.

Телец

Первая половина дня будет удачной, а во второй нужно будет принимать много решений. Вероятно, вам придется в чем-то уступать для достижения своей цели.

Близнецы

Ради помощи близким, возможно, придется отложить дела. Будет возможность решить много вопросов на работе, но для этого нужно избегать конфликтов.

Рак

Активный день для Раков ― вы будете пытаться успеть все. Для успешного завершения всех дел и приятного вечера стоит просто расслабиться и перестать грести против течения.

Лев

У Львов вероятны новые победы и улучшение ситуации, которая вас последнее время беспокоит. Вам следует быть более уверенными и ответственными.

Дева

Девы будут способны в одиночку свернуть горы. Можно браться за новые дела и строить смелые планы ― большая вероятность, что они будут успешными.

Весы

Нейтральный день. Для преодоления вызовов вам явно придется воспользоваться своим старым опытом. Возможны небольшие трудности, которые решатся в вашу пользу.

Скорпион

Скорпионам будут навязывать чужое мнение. Возможно, для достижения своих далекоидущих планов придется идти на компромиссы.

Стрелец

Хороший день для творчества и планирования. Если не поддаваться лени, можно добиться прогресса в общении с близким для вас человеком.

Козерог

Воскресенье для Козерогов будет днем важных встреч и переговоров. Звонки и встречи у вас могут начаться с самого утра ― будьте готовы к тому, что к вечеру ваша энергия может иссякнуть.

Водолей

Важно сохранять оптимизм и держать себя в руках. Возможно, придется встретиться со старыми знакомыми и проявить терпение в общении с родственниками.

Рыбы

Воскресенье может раскрыть для Рыб какие-то секреты и новую информацию. Во второй половине дня могут быть серьезные разговоры и придется принимать необычные решения.

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