Все ближе Новый год 2022. А это значит, что самое время задуматься о праздничном образе. Чтобы быть самой красивой в новогоднюю ночь, важно подобрать подходящий вечерний макияж. Какие оттенки лучше использовать? И как накраситься на Новый год? Смотрите варианты праздничного макияжа в материале.

Новый год — это прекрасный повод для экспериментов в макияже. Долой повседневность! В новогоднюю ночь вы можете себе позволить самые яркие и броские варианты мейкапа. Но в то же время помните, что, выбирая тот или иной макияж на Новый год, важно учитывать расцветку праздничного наряда.

Итак, чтобы выглядеть в Новый год 2022 неотразимо, предлагаем вашему вниманию следующие варианты мейкапа:

Яркий макияж

Яркий макияж отлично подойдет для новогодней ночи. Создать акцент на глазах в таком мейкапе можно, используя фиолетовые, лиловые, красные, желтые, синие, зеленые и другие тени. Эффектным решением будет использовать оттенки одного цвета. Например, на модных показах Tadashi Shoji, Miu Miu и Prabal Gurung это были синий и голубой, а Self-Portrait предпочли красно-оранжевый.

Если вы не поклонница ярких теней, то акцент всегда можно сделать на губах. Классикой по-прежнему остается красная помада. Она может быть и матовой, и сияющей, и с цветными переливами.

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Макияж с блестками

Блесток много не бывает, особенно в новогоднюю ночь! Если вы хотите выглядеть по-настоящему празднично, такой вариант макияжа именно для вас.

Сделать ваш образ незабываемым помогут блестки золотого, серебристого и любого другого цвета, а также перламутр, глиттер, блестящая подводка и стразы.

Смоки айз

Не теряет свою популярность и «смоки айз». В новогоднюю ночь он придаст глубины вашему взгляду и сделает образ неотразимым.

Интересным решением будет многоцветный дымчатый мейк. В осенне-зимнем сезоне этот макияж просто взорвал модные подиумы. Его секрет состоит в сочетании цветов, которые редко оказываются рядом: синий, желтый, черный, фиолетовый, зеленый, красный.

Нежный макияж

Для любительниц нежного макияжа подойдет тренд на монохромность. В таком мейкапе вы можете использовать светлые и бежевые оттенки, добавив к ним немного контрастных фиолетовых, шоколадных, бронзовых и других глубоких тонов. Завершить монохромный макияж сможет помада или блеск в тон основного цвета мейкапа.

Источник фото: pinterest.com

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