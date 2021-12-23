Выходные в январе 2022 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы
23.12.2021
В Украине зимние праздники, в частности два Рождества и Новый год, формируют дополнительные выходные в декабре 2021 года и январе 2022-го. В этот период страна официально будет трижды иметь по три выходных подряд.
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- В Украине на зимние праздники будут трижды отдыхать по три дня.
- В январе 2022 года будет 12 выходных.
Выходные в январе в Украине
В начале 2022 года украинцы получат возможность отдохнуть целых три дня: с 1 по 3 января. Так как 1 января приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник — 3 число. Нерабочими будут дни с 7 по 9 января, так как Рождество Христово по юлианскому календарю приходится на пятницу.
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