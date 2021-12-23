Раф-кофе — это горячий кофейный напиток из эспрессо, ванильного сахара и сливок, которые смешиваются и взбиваются паром из эспрессо-машины в питчере. Также его называют просто рафом. Как приготовить раф-кофе? Пошаговый рецепт приготовления от участника «МастерШеф. Профессионалы» Шевы Димарика читайте в материале.

Ингредиенты:

кофе мелкого помола — 1 ч. л.

вода — 50 мл

сливки (10—11%) — 100 мл

сахар — 1 ч. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

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Приготовление:

Влить в питчер сливки и добавить обычный и ванильный сахар. Приготовить 30 мл эспрессо и отправить к сливкам в питчер. Взбить полученную смесь пароотводом до получения стойкой пены. Перелить в подогретую посуду.

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