Такие лакомства придутся по нраву в семейном кругу. Участники «МастерШеф» поделились с STB.UA рецептами имбирного печенья, которое можно будет легко приготовить в домашних условиях. И на это вам понадобится всего час-полтора времени! Итак, топ-5 рецептов имбирного печенья!

Ингредиенты:

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Приготовление:

Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте пряники около 10 минут при температуре 190 градусов.

Дайте ему отдохнуть около 15 минут.

Затем снимите с огня и дайте жидкости остыть.

После закипания добавьте соду, сливочное масло. Размешайте до растворения.

Поставьте на плиту (на медленный огонь), помешивайте и растапливайте до появления пузырьков.

Приготовление глазури:

Взбейте все миксером до мягкой консистенции.

Смешайте сахарную пудру с белком. Важно выбрать для этого глубокую тарелку.

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Ингредиенты:

Приготовление:

Смешайте миксером в миске творог, белок, подсластитель, специи.

Вмешайте туда отруби и затем подсыпайте муку, продолжая при этом замешивать смесь.

Полученное тесто заверните в пищевую пленку и положите в морозилку на 1 час.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм и вырежьте фигурки.