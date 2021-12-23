Гороскоп на 24 декабря 2021 года поможет решить, кому уделить время себе, а кому посвятить день работе. Читайте гороскоп на 24 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Если у вас есть нерешенные финансовые вопросы, в пятницу они могут обостриться. Первая половина рабочего дня будет непродуктивной.

Телец

Возможно, для завершения проектов вам придется ущемлять себя в чем-то или задержаться на работе. Не стоит огорчаться из-за этого; помните, что потом будет меньше работы.

Близнецы

Пятница принесет много энергии. Возможно, вам захочется активно провести вечер. Вас ждет приятный сюрприз.

Рак

Ракам придется напрячься ― несмотря на нехватку энергии, будет очень много работы перед выходными. Возможно, завершение проектов доставит удовольствие и новые впечатления.

Лев

У Львов может состояться неожиданное свидание, которое перерастет в отношения, приносящие много приятного и полезного. Будьте внимательны к окружающим ― новые знакомства будут приятными.

Дева

Девам в пятницу лучше отдохнуть: сходите на шопинг, в СПА, проведите время с друзьями или просто расслабьтесь. Непродуктивный для работы день.

Весы

Весам может захотеться очистить свою жизнь от лишнего ― как раз удачный день для уборки в квартире. Однако будьте осторожны с окружающими ― не всегда стоит рвать отношения с человеком по пустякам.

Скорпион

В пятницу Скорпионы могут ощутить прилив энергии и трудолюбия. Однако стоит подумать о праздниках и спланировать семейный отдых ― возможно, вы сейчас нужны кому-то из родственников.

Стрелец

Стрельцы могут почувствовать финансовые проблемы, и на работе не помогут их решить. Не самый лучший день для крупных покупок и кредитов.

Козерог

Возможно, Козерогам захочется очистить организм, изменить способы питания и продукты. Удачное время для обращения к врачу ― оно может предупредить болезни, о которых вы не знали.

Водолей

У Водолеев ожидается много встреч, знакомств и общения. Можно за один раз решить много проблем.

Рыбы

Рыбам не следует поддерживать общение с токсичными людьми. Если вы давно собирались оборвать эти связи ― сейчас самое время.

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