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Блюда со шпинатом: топ-5 вариантов приготовления

23.12.2021

Сегодня мы раскроем секреты, как готовить вкусные блюда со шпинатом. В топ-5 подборке от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича вы найдете рецепты на любой вкус. Как готовить блюда со шпинатом — узнайте прямо сейчас! 

Макароны с помидорами и шпинатом

Ингредиенты:

  • 450 г макарон
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 230 г свежих листьев бэби-шпината (с обрезанными стеблями)
  • 450 г помидоров черри
  • Сыр «Пармезан»
  • Соль
  • Перец черный молотый

Приготовление:

  1. Отварить макароны в подсоленной воде.
  2. Натереть сыр, разрезать помидоры пополам.
  3. Разогреть в большой сковороде оливковое масло, выложить половинки черри, листья шпината. Готовить 2–3 мин., периодически помешивая. Шпинат должен слегка увянуть.
  4. Готовые макароны выложить в сковородку с помидорами и шпинатом. Посолить, поперчить и аккуратно перемешать.
  5. Подавать на больших круглых тарелках, посыпав тертым «Пармезаном».

как сделать блюда со шпинатом

Суп со шпинатом

Ингредиенты:

  • 2,5 л воды или бульона
  • 2–3 картофелины
  • 0,5–1  моркови
  • 1 белая луковица
  • ½ пакета замороженного шпината
  • 1–2 куриных яйца
  • 1–2 ст. л. сливочного масла
  • 1–2 ст. л. растительного масла
  • Пряности (майоран, базилик, петрушка — на выбор)
  • 1 лавровый листик
  • Соль
  • Перец черный горошком

Приготовление:

  1. Почистить картошку, нарезать небольшими кусочками. Опустить в кипящую воду или бульон, варить 10 мин. (до полуготовности).
  2. Почистить, мелко нарезать лук. Обжарить до нежно-золотистого цвета.
  3. К луку добавить тертую морковь. Жарить 3–4 мин.
  4. Готовые лук и морковь добавить в кастрюлю с картошкой.
  5. Растопить в сковородке сливочное масло, выложить шпинат. Тушить 5 мин., чтобы шпинат полностью разморозился.
  6. Добавить в суп готовый шпинат, перец горошком, лавровый лист, пряности.
  7. Слегка взбить яйца. Размешать ингредиенты в кастрюле так, чтобы в центре образовалась небольшая воронка. Влить в нее тонкой струей яйца, постоянно помешивая.
  8. Варить суп еще несколько минут. После выключения накрыть крышкой и оставить настаиваться 15 мин.

как приготовить блюда со шпинатом

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Фриттата со шпинатом

Ингредиенты:

  • 4 куриных яйца
  • 250 г шпината
  • 70 г твердого сыра
  • 40 г сливочного масла
  • 1 ч. л. соевого соуса
  • 5 г мускатного ореха
  • Помидоры черри — для украшения (по желанию)

Приготовление:

  1. Шпинат тщательно промыть, очистить от стеблей, просушить салфеткой. Очень мелко нарезать.
  2. В сковородке разогреть половину сливочного масла, выложить туда шпинат. Добавить мускатный орех.
  3. К шпинату добавить соевый соус. Тушить 4–5 мин. на среднем огне.
  4. Слегка взбить яйца. На средней терке натереть сыр, добавить к яйцам. Перемешать.
  5. В миску к яйцам и сыру выложить готовый шпинат.
  6. Круглую сковороду со съемной ручкой смазать оставшимся сливочным маслом. Разогреть духовку до 170 °C.
  7. Перелить в сковородку яичную массу. Жарить 3–5 мин., чтобы схватился нижний слой.
  8. Выложить на поверхность фриттаты половинки помидоров черри. Выпекать в духовке 5–7 мин.
  9. Готовую фриттату выложить на блюдо, украсить базиликом. Подавать горячей.

рецепты приготовления блюд со шпинатом

Курица со шпинатом и помидорами

Ингредиенты:

  • 550 г куриной грудки
  • 2–3 помидора сорта «сливки»
  • 170 г шпината бэби
  • 0,25 ст. сухого белого вина
  • 1 зубок чеснока
  • 0,5 ч. л. сушеного орегано
  • 0,5 ч. л. соли и приправ
  • 0,25 ч. л. черного молотого перца
  • 1 ст. л. растительного масла

Приготовление:

  1. Нарезать кружочками помидоры.
  2. Чеснок очистить, измельчить.
  3. Посыпать куриное филе чесноком, орегано, солью, перцем. Разогреть сливочное масло в сковороде на среднем огне, выложить туда курицу.
  4. Готовить 15–20 мин., перевернув мясо за это время один раз.
  5. Влить в сковородку вино. На курицу выложить ломтики помидоров. Готовить 2–3 мин. под крышкой, чтобы прогрелись томаты.
  6. Добавить шпинат. Готовить еще 2–3 мин.
  7. Готовое блюдо подавать горячим.

блюда со шпинатом

Салат с тунцом и шпинатом

Ингредиенты:

  • 150 г консервированного тунца
  • 2 пучка шпината
  • 1 огурец
  • 2–4 помидора
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 1 ст. л. лимонного сока (или любого другого цитрусового)
  • Соль

Приготовление:

  1. Промыть шпинат в холодной воде, обсушить бумажным полотенцем.
  2. Листики шпината положить в миску для салата.
  3. Помыть огурец, нарезать на тоненькие ломтики.
  4. Вымыть помидоры, также нарезать на тоненькие ломтики.
  5. Добавить в миску со шпинатом огурец, помидоры и измельченный тунец.
  6. Приготовить заправку. Перемешать и слегка взбить растительное масло с лимонным соком и дижонской горчицей.
  7. Полить салат заправкой, слегка посолить по вкусу. Вместо интенсивного перемешивания слегка расшевелить ингредиенты.

блюда со шпинатом топ-5

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