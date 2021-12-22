Певица и TikTok-блогер миллионник IKSTINA порадовала слушателей клипом на сингл «МАННА», созданный совместно с известным украинским хип-хоп артистом ХАСом — учасником талант-шоу «Х-фактор» и «Україна має талант» на телеканалі СТБ.

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В мире нет ничего черного и белого, хорошего и плохого. Все очень относительно – каждое решение и действие можно объяснить с определенной точки зрения. Каковы решения героев клипа «МАННА» — решать только зрителю.

Детективная видеоистория происходит в старом городе, где пересекаются пути брутального bad боя и соблазнительной bad girl. IKSTINA играет роль секретного агента. В ходе спецоперации она меняет костюмы, внешний вид, но трюки с перевоплощением не помогут обойти встречу лицом к лицу.

«Несмотря на то, что клип мы снимали в одной из гостиниц Киева, зрители смогут ощутить весь антураж old Paris. С самого начала у нас было желание сделать не просто клип, а воспроизвести историю, как в кино. Мы были хорошо подготовлены, поэтому сняли клип быстрее, чем планировали – процесс съемок длился около 10 часов. Результат всего действия зритель может посмотреть в нашей 3-х минутной детективной истории», — рассказывает IKSTINA.

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Каждый клип, как и полноформатные кинокартины, не проходят без незапланированных ситуаций. Клип «МАННА» не исключение. Финал видео работы снимали в лифте. Дверь постоянно закрывалась и, чтобы снять нужные кадры, их приходилось держать. Так, во время одного из дублей включилась сигнализация, лифт вместе с артистами закрылся и уехал на другой этаж, где застрял. Поэтому съемочная команда шутя говорит, что в съемках приняли участие не семь человек, а все постояльцы гостиницы, выглядывающие из своих номеров под громкое сопровождение сигнализации лифта.

«Всегда заинтересовывают открытые финалы! Когда даже участвуя в съемках, интересно, чем же это все закончится. Это был крутой и лаконичный опыт! Надеюсь, что эта история откликнется зрителям. Если что-то, отзывы в YouTube я читаю», — комментирует ХАС.

Напомним, что сингл «МАННА» иллюстрирует классическую историю: лирическая девушка и bad boy. Певице близки испанские мотивы, ведь она долгое время жила и училась в Испании, потому не удивительно, что новая песня исполнена в стиле поп-латины.

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