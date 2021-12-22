Теплые салаты на новогодний стол: топ–5 от участников «МастерШеф»
22.12.2021
Теплые салаты – это не только невероятно вкусно, но и полезно. В качестве горячих ингредиентов для них можно использовать ароматные запеченные овощи, отварные корнеплоды, сочное мясо и птицу, поджаренный на гриле до золотистой корочки сыр халуми или тофу. Проверенные рецепты теплых салатов на Новый год от участников проекта «МастерШеф» найдете в нашей подборке!
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Салат с ростбифом и томатами черри
Ингредиенты:
- 500 г говяжьей вырезки
- 150 г помидоров черри
- 50 г грецких орехов
- 2 ч. л. сливочного масла
- ½ ч. л. сахара
- 1 ч. л. сушеного базилика
- Микс салатных листьев
- Кунжут
- Оливковое масло
- Соль, перец
Ингредиенты для заправки:
- 75 мл яблочного сока
- 50 мл оливкового масла
- 25 мл вустерского соуса
- 1 ч. л. меда
- 1 ч. л. дижонской горчицы
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Приготовление:
- Мясо обжарить на оливковом масле со всех сторон, натереть специями по вкусу и отправить запекаться в духовку на 15 мин при 180 °С. Приготовленный ростбиф тонко нарезать.
- В сковороде растопить сливочное масло и выложить помидоры черри. Добавить базилик и сахар. Подержать на огне около 40 сек.
- Для соуса смешать все ингредиенты и слегка взбить вилкой. Листья салата порвать. Грецкие орехи порубить.
- В салатнике смешать ростбиф, помидоры, грецкие орехи, листья салата и заправить получившимся соусом. Перед подачей посыпать кунжутом.
Салат с жаренным на гриле сыром халуми и апельсином
Ингредиенты:
- 225 г сыра халуми
- 2 апельсина
- ½ луковицы
- 1 пучок рукколы
- 3–4 веточки укропа
- ½ граната
- 12–14 помидоров черри
- Оливковое масло
- Соль, перец
Ингредиенты для соуса:
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. сока лимона
- 75 мл оливкового масла
Приготовление:
- Сыр нарезать тонкими ломтиками и смазать оливковым маслом. Обжарить на сковороде-гриль по 2–3 мин. с каждой стороны.
- Апельсины филировать и нарезать небольшими дольками. Помидоры черри разрезать на половинки. Гранат почистить и отделить зерна. Зелень порвать. Лук очистить и нарезать полукольцами.
- Для соуса соединить оливковое масло с бальзамическим уксусом и лимонным соком. Смешать все ингредиенты для салата и заправить.
Картофельный салат с маринованными овощами
Ингредиенты:
- 300 г картофеля
- По 100 г маринованных огурцов и каперсов
- По 3 веточки укропа и петрушки
- ½ луковицы
- 3 ст. л. растительного масла
- Соль, перец
Приготовление:
- Картофель отварить в мундире и нарезать ломтиками.
- Укроп, петрушку и лук мелко порубить. Огурцы нарезать кусочками.
- Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить растительным маслом.
Салат с цветной капустой и сушеной клюквой
Ингредиенты:
- 1 головка цветной капусты
- ½ красной луковицы
- 100 г сушеной клюквы
- 50 г грецких орехов
- ½ ч. л. измельченных сушеных трав
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ст. л. апельсинового сока
- 3 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Приготовление:
- Цветную капусту разобрать на соцветия и запечь в духовке до румяной корочки.
- Красный лук мелко нарезать. Грецкие орехи порубить. Смешать в салатнике капусту, лук, грецкие орехи и сушеную клюкву. Посолить и поперчить, добавить сушеные травы.
- Для соуса соединить горчицу, апельсиновый сок, измельченный чеснок и масло. Перемешать и заправить салат.
Салат со свеклой, фасолью и куриной грудкой
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 1 крупная свекла
- 1 банка консервированной белой фасоли
- 1 пучок листьев салата
- 2 веточки петрушки
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 2 ст. л. растительного масла
Приготовление:
- Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками. Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками.
- С фасоли слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить.
- В салатнике смешать мясо, свеклу, фасоль, листья салата и петрушку. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.
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