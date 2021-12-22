Гороскоп на 23 декабря 2021 года подскажет, кому можно начинать новый проект, кому стоит уделить время любимому человеку, а кто может расслабиться и отдохнуть. Читайте гороскоп на 23 декабря от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Католическое Рождество 2021: традиции праздника

Овен

День подходит для выполнения проектов. Ожидается прилив энергии, а дела завершатся успешно. Следует уделить все свои силы работе.

Телец

Выгодно начинать новые проекты ― они закончатся успешно и могут принести не только прибыль, но и удовольствие.

Близнецы

Обычный рабочий день. Но он может подарить много новых контактов и знакомств, которые принесут хорошие дивиденды.

Рак

Трудный день, возможно большое количество задач. Следует сосредоточиться исключительно на рабочих моментах и ​​держать эмоции под полным контролем.

Лев

Львам стоит освоить новый вид спорта или начать ходить в спортзал. Возможно новое дело с друзьями.

Дева

Успешными будут все домашние дела. Будет казаться, что успеваете все на свете. Однако в этот день не следует сосредотачиваться на негативных эмоциях.

Весы

Идеальный и сбалансированный день, когда можно уделить время после работы себе. Примите ванну, займитесь косметическими процедурами и релаксацией.

Скорпион

Возможны благоприятные для карьеры события. Вам могут увеличить финансирование на работе. Но не следует забывать о близких людях ― можно сделать кому-то сюрприз.

Стрелец

Возможно, кто-то из коллег поможет вам с важным проектом. Будьте начеку: если удачно улучить момент, можно получить бонусы для повышения.

Козерог

Вас ждет романтический вечер. Возможно, его вам готовит вторая половинка, поэтому стоит сделать ей приятный сюрприз и отблагодарить.

Водолей

На работе будет легкий день. Возможна встреча с близким человеком. Есть вероятность приятных сюрпризов и веселого времяпрепровождения.

Рыбы

Если вы давно хотели устроить праздник, то это именно тот день, когда можно начинать подготовку. Ваши друзья могут разделить эту идею и составить приятную компанию.

Больше по теме: Как уберечься от травм в гололед: советы экспертов «Все буде добре»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.