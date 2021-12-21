Уже совсем скоро состоится главный праздник зимы — Новый год 2022. Чтобы выглядеть в новогоднюю ночь неотразимо, важно подобрать подходящую укладку. Какую прическу сделать, чтобы быть самой модной? Читайте в нашей подборке трендовых укладок на Новый год 2022.

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Мягкие локоны

Небольшие мягкие локоны отлично подойдут для обладательниц как каре, так и волос средней длины. Такая прическа будет смотреться очень трендово и празднично.

Голливудские локоны

Для любительниц распущенных волос в Новый год 2022 хорошо подойдет укладка с громким названием «голливудские локоны». Она даст вам возможность почувствовать себя поистине звездой Голливуда и преобразит облик.

Небрежно уложенный пучок

Небрежно собранная прическа-пучок с выпущенными прядями у лица подойдет романтичным натурам. Такая укладка придаст вашему новогоднему образу легкости и воздушности.

Прическа в стиле Мэрилин Монро

Мэрилин Монро до сих пор является эталоном красоты и женственности. Прическа дивы всегда актуальна и прекрасно подойдет и для новогодней ночи 2022.

Прически с плетением

В 2022 году популярными будут прически на основе плетения. Трендовые укладки на предстоящий Новый год также не обошлись без кос. Они будут хорошо смотреться с выпущенными прядями и локонами, пучками и даже хвостами.

Источник фото: pinterest.com

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