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Новогодние салаты: топ-10 рецептов

20.12.2021

Новый год у многих ассоциируется не только с шампанским, мандаринами и подарками, но и с любимыми праздничными салатами. Ведь когда, если не в ночь с 31 декабря на 1 января, без зазрения совести позволить себе сытный «Оливье», слоеную «Мимозу» и пестрый «Гранатовый браслет»? Участники кулинарного шоу «МастерШеф» предлагают вспомнить более классические, проверенные временем рецепты и узнать несколько новых.

Салат «Гнездо глухаря»

новогодние рецепты - фото

Ингредиенты:

  • 1/2 луковицы
  • 2 огурца
  • 1 пучок салатных листьев
  • 3 вареных яичных белка
  • 500 г филе индейки
  • 4 картофелины
  • 1 пучок укропа
  • 3 вареных перепелиных яйца
  • подсолнечное масло
  • майонез
  • сметана
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Лук мелко порубить. Огурцы нарезать соломкой. Листья салата порвать. Белки яиц натереть на терке.
  2. Филе индейки отварить до готовности и разобрать на волокна.
  3. Картофель нарезать тонкой соломкой и обжарить в большом количестве подсолнечного масла. Часть отложить для украшения.
  4. Все ингредиенты для салата смешать. Посолить, поперчить, заправить майонезом и сметаной по вкусу. Украсить картофелем и рубленым укропом.

Салат «Гранатовый браслет»

салаты на новый год - фото

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 4 картофелины
  • 1 свекла
  • 50 г грецких орехов
  • 1 крупный гранат
  • майонез
  • соль

Способ приготовления:

  1. Филе отварить в подсоленной воде до готовности и разобрать на волокна.
  2. Отдельно отварить картофель и свеклу, а затем натереть овощи на мелкой терке.
  3. Лук мелко порубить и обжарить в небольшом количестве растительного масла до золотистости. Добавить куриное филе и также слегка обжарить.
  4. Орехи порубить ножом и смешать со свеклой. Гранат почистить и отделить зерна.
  5. Перед сборкой салата в центр блюда поставить стакан. По кругу, промазывая каждый слой майонезом, выложить тертый картофель, свеклу с орехами, куриное филе с луком. Последний слой – снова свекла с орехами. Также промазать майонезом, а сверху выложить зерна граната. Убрать стакан и отправить салат в холодильник на
    1–2 ч.

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Салат с авокадо и лососем

салаты на новый год 2018 - фото

Ингредиенты:

  • 200 г слабосоленой семги
  • ½ стакана риса
  • 1 авокадо
  • 100 г сливочного сыра (например, «Филадельфия»)
  • 100 г твердого сыра
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2–3 веточки укропа
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Рис отварить до готовности и остудить.
  2. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и очистить от кожуры. Мякоть нарезать кубиками и сбрызнуть соком лимона. Такими же кубиками нарезать филе семги.
  3. Для соуса укроп мелко порубить и соединить со сливочным сыром. Добавить соль, перец и перемешать.
  4. Собираем салат, выкладывая слоями: семга, рис, авокадо, соус, семга. Верхушку салата присыпать тертым твердым сыром и украсить по вкусу.

Салат «Принцесса»

новогодние салаты - фото

Ингредиенты:

  • 1 банка натуральной консервы лосося
  • ½ банки консервированной кукурузы
  • 1 луковица
  • 5 яиц
  • 150 г твердого сыра
  • 2 яблока
  • 2 ст. л. сока лимона
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Консервированный лосось открыть и слить лишнюю жидкость. Рыбу размять вилкой.
  2. Яйца сварить вкрутую. Слегка остудить, очистить и отделить желтки от белков. Желтки размять вилкой, белки натереть на терке. Также натереть на терке сыр.
  3. Лук мелко порубить. Яблоки очистить от кожуры, натереть на терке и сбрызнуть лимонным соком.
  4. Собираем салат. Выкладываем слоями: лосось, лук, желтки, майонез, яблоки, сыр, майонез, кукуруза, яичные белки, майонез.
  5. Готовый салат украсить слабосоленой форелью, зеленью и майонезом.

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Вегетарианский салат с рукколой и фруктами

новогодние салаты 2018 - фото

Ингредиенты:

  • 1 пучок рукколы
  • 300 г красного винограда
  • 3 мандарина
  • 1 гранат
  • 100 г грецких орехов
  • 2 ст. л. красного винного уксуса
  • 2 ч. л. горчицы
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Рукколу разобрать на листья.
  2. Виноград нарезать на половинки. Мандарины очистить от кожуры, удалить жесткие волокна и разобрать на дольки. Разрезать вдоль тонкими пластинами.
  3. Гранат очистить от кожуры, зерна отделить. Грецкие орехи крупно нарезать.
  4. Для заправки соединить винный уксус, горчицу, соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешать.
  5. Смешать все ингредиенты для салата и заправить.

Салат со свеклой и куриной печенью

New Year salad with Christmas tree

Ингредиенты:

  • 400 г куриной печени
  • 3–4 яйца
  • 3 соленых огурца
  • 2 свеклы
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свеклу и морковь отварить до готовности, очистить, а затем натереть на крупной терке. Отдельно отварить вкрутую яйца и также натереть.
  2. Печень отварить до готовности и нарезать соломкой.
  3. Лук нарезать мелкими кубиками. Огурцы нарезать соломкой.
  4. Собрать салат. Выложить ингредиенты слоями, каждый промазывая майонезом, в таком порядке: печень, половина свеклы, лук, морковь, огурцы, яйца, вторая половина свеклы. По желанию украсить тертым сыром, укропом и гранатом.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Новогодние салаты: топ-10 рецептов - фото

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 300 г крабовых палочек
  • 3 помидора
  • 200 г твердого сыра
  • 2–3 ломтика батона
  • 2 зубчика чеснока
  • растительное масло
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Банку с кукурузой открыть и слить воду.
  2. Помидоры нарезать кубиками и смешать с мелко рубленым чесноком.
  3. Крабовые палочки нарезать кубиками. Сыр натереть на терке. Хлеб также нарезать кубиками, слегка смазать растительным маслом и подсушить в духовке.
  4. Собрать салат в порционных емкостях. Выложить слоями: помидоры, майонез, кукуруза, крабовые палочки, майонез, сыр, сухарики.

Салат «Мимоза»

Салаты на Новый год 2018: топ-10 оригинальных рецептов - фото

Ингредиенты:

  • 1 банка сардин в масле
  • 1 луковица
  • 5 яиц
  • ½ стакана корейской моркови
  • майонез

Способ приготовления:

  1. Сардины достать из банки и слить масло. Рыбу размять вилкой.
  2. Лук мелко порубить. Корейскую морковь нарезать. Яйца отварить вкрутую и отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки – на мелкой.
  3. Выложить салат слоями в таком порядке: сардины, лук, белки, майонез, корейская морковь, майонез. Верх присыпать белком и украсить красной икрой с зеленью.

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Салат «Винегрет»

Traditional Russian and Ukrainian vegetable salad Vinaigrette

Ингредиенты:

  • 3 свеклы
  • 5 картофелин
  • 4 моркови
  • 1 луковица
  • 4 соленых огурца
  • 1 банка консервированного зеленого горошка
  • растительное масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свеклу, картофель и морковь отварить до готовности. Очистить и нарезать кубиками.
  2. Лук мелко порубить. Огурцы нарезать кубиками.
  3. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить растительным маслом по вкусу.

Салат «Нисуаз»

Tuna and vegetables

Ингредиенты:

  • 1 пучок листового салата
  • 1 банка тунца в собственном соку
  • 300 г краснокочанной капусты
  • 10 помидоров черри
  • 3 яйца
  • 1 луковица
  • 3 пера зеленого лука
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Консервированный тунец открыть и слить жидкость. Размять вилкой.
  2. Листья салата порвать. Капусту нашинковать. Помидоры черри разрезать на половинки. Лук мелко порубить.
  3. Яйца отварить и крупно нарезать.
  4. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.  

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