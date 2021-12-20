Приближаются новогодние праздники, и все мы хотим выглядеть идеально в этот период. Важную роль в образе каждой девушки играет прическа. Чтобы она получилась безупречной, нужно учитывать фазу Луны в предстоящем месяце. Лунный календарь стрижек на декабрь 2021 года подскажет вам самые благоприятные дни для смены имиджа и поможет определиться с датой похода к парикмахеру.

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Благоприятные дни для стрижки волос в декабре 2021 года

В декабре 2021 года будет не очень много благоприятных дней для изменения прически. Поэтому не стоит откладывать запись к парикмахеру. Самыми удачными днями для стрижки и окрашивания будут 1, 6, 7, 9, 15, 16, 25, 26 и 30 декабря. Именно в эти даты изменение прически будет наиболее успешным.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в декабре 2021 года

А вот в следующие дни астрологи крайне не рекомендуют стричься и краситься: 3, 4, 10, 13, 18, 19, 22, 27 и 28 декабря. Изменение имиджа в эти даты может обернуться неудовлетворением от новой прически и даже проблемами с волосами.

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