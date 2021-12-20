Гороскоп на 21 декабря 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 21 декабря 2021 года подскажет, кому следует сосредоточиться на работе, у кого возможны небывалые победы, а кого подстерегает опасность. Читайте гороскоп на 21 декабря от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Во вторник Овны могут быть переполнены эмоциями. Если направить эмоции в продуктивное русло ― вас ждут приятные результаты.
Телец
Возможны трудности и недоразумения в рабочих процессах. Не стоит «спускать собак» ― все можно решить мирно.
Близнецы
Во вторник Близнецы могут почувствовать приток энергии и повышение производительности. Не следует доверять малознакомым людям в важных вопросах.
Рак
День планирования и принятия решений, которые будут влиять на жизнь в последующие несколько лет. Возможны приятные сюрпризы от близких.
Лев
День будет сбалансирован и наполнен продуктивными энергиями. Следует использовать время для решения вопросов, которые давно остаются открытыми, ― высок шанс их успешного исхода.
Дева
Для Дев может быть сложный день, если не поберечь эмоции, то возможен конфликт с близкими людьми. Нельзя принимать поспешные решения.
Весы
Кто-то на работе может неожиданно помочь в решении важных для вас вопросов. Для Весов будет положительный день, не стоит обращать внимание на негатив.
Скорпион
Возможны новые приятные встречи и сюрпризы. Скорпионы могут поразить своим умением разрешать проблемы. Не стоит обострять конфликты, наоборот ― день подходит для примирения.
Стрелец
Стрельцам следует быть осмотрительными во время принятия деловых решений ― на работе могут быть проблемы из-за недоброжелателей.
Козерог
Козероги во вторник могут встретить зрелого человека, который поможет с жизненно важными вызовами и позволит чему-то у него научиться на будущее.
Водолей
Для Водолеев лучший день для самообучения ― можно начинать заниматься на курсах, изучать предмет или получать новые навыки.
Рыбы
Во вторник Рыбам следует быть особенно внимательными ― опасность для здоровья очень высока. Не стоит бывать в местах большого скопления людей и пользоваться опасными путями.
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