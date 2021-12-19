Гороскоп на 20 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 20 декабря от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы можете проявить излишние эмоции и тем самым доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок людей с сомнительным родом занятий.

Телец

Конфликты с родственниками могут омрачить ваше настроение. Вы сможете во многих вопросах поставить точки над «і». Это при условии, что не будете опускаться до грубости. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний. А в остальном день благополучный.

Близнецы

День может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен своего дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Сейчас важно заметить того, кто предназначен вам звездами, и возможно, проявить некоторую хитрость в «боевых действиях». Избегайте долговых обязательств.

Рак

День благоприятный для любых начинаний. Даже при возникновении трудностей вы немедленно будете получать помощь. Спорные вопросы старайтесь решать спокойно. Сейчас удачное время для новых знакомств и отношений.

Лев

Этот день не самый удачный для вас. Могут возникнуть различные конфликты, споры и разногласия. Остерегайтесь коварства и обмана. А со своей стороны не допускайте насилия, пусть даже в словесной форме. Ваша сила — в умении убеждать, а не стучать кулаком по столу.

Дева

На данном этапе во многих вопросах вы будете на коне. Самое время заняться воплощением своих планов в жизнь. В этом вам поможет близкий человек. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков в компаниях, где есть вероятность возникновения конфликта.

Весы

В этот день вы окажетесь в центре интересных событий. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем. В противном случае вы можете допустить несколько неверных шагов, которые хоть и не принесут особых осложнений, но доставят хлопоты.

Скорпион

Данный день благоприятен для вас практически во всем. Только постарайтесь не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам сложно будет их выполнить, причем по независящим от вас причинам. Сейчас не берите кредитов и не давайте денег в долг.

Стрелец

Вы можете находиться в приподнятом настроении и будете полны добрых намерений. Возможно, много времени отнимут бытовые вопросы. Но хлопоты доставят вам немало положительных эмоций. Постарайтесь во всем видеть только хорошее.

Козерог

Этот день обещает принести новые впечатления, которые заметно украсят жизнь. Вполне вероятно, что это связано с любимым человеком. А если ваше сердце еще не занято, то именно сейчас там может поселиться настоящее чувство. Внимательно посмотрите вокруг: возможно, этот человек уже рядом.

Водолей

Не давайте сейчас никаких обещаний, потому что вам не удастся выполнить практически ничего из обещанного. Злоупотребление зеленым змием может здорово подвести, если потеряете чувство меры. Особую осторожность следует проявить с малознакомыми людьми, дабы не стать жертвой коварного умысла.

Рыбы

Этот день может подарить вам немало приятных мгновений. Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви. Хотя сейчас время более благоприятное для активного проявления чувств. Чем больше вы будете отдавать тепла, тем больше получите взамен.

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