Гороскоп на 19 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 19 декабря от экстрасенсов СТБ.

Овен

Звезды рекомендуют Овну быть бдительным при подсчетах финансов, чтобы не допустить непоправимую ошибку.

Телец

Самочувствие Тельцов в целом должно быть хорошим. Увлечение зимними видами спорта позволит соединить приятное с полезным.

Близнецы

Период благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения, для строительства, купли-продажи недвижимости, земельных участков.

Рак

Раку придется расправляться с конкурентами, которые уже откровенно пакостят. Женщинам этого знака нужно позаботиться о внешности, сходить в салон красоты и к косметологу.

Лев

Вероятно, вам не понравится стремление родственников уехать на праздник в другую страну или город. Кроме того, вы почувствуете, как старшие члены семьи сковывают вашу свободу.

Дева

Идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, то ни к каким серьезным последствиям они не приведут.

Весы

Звезды рекомендуют Весам посвятить этот день домашним делам, рутине и отдыху. Тем более, если у вас отпуск или отгул.

Скорпион

В конце недели складывается хорошая ситуация для ремонта, хозяйственных закупок, решения имущественных вопросов, покупки недвижимости и земельных участков.

Стрелец

Практически все дела, запланированные вами на этот день, будут ладиться, и это придаст сил трудиться еще больше. Если поймете, что еще не готовы к принятию каких-либо решений, не форсируйте события.

Козерог

Козерог уже с утра поставит перед собой цель, поэтому сбить его с пути нереально. Эмоциональный фон достаточно стабилен, значит, нет повода для ссор и конфликтов.

Водолей

Мелкие хозяйственные мероприятия, хоть и потребуют от вас много времени и сил, будут выполнены качественно и надолго избавят от забот в будущем.

Рыбы

Занимайтесь тем, что дается легко. В данное время вам может понадобиться помощь, не отказывайтесь от нее. Именно друзья, знакомые и близкие люди придут на выручку, причем об этом даже не придется просить.

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