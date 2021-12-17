Вафельный торт: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
17.12.2021
Вафельный торт ― самый любимый десерт всех детей! Это необычный торт, зато самый легкий, который можно представить, с колумбийскими нотками. Секрет приготовления необычного вафельного торта и вареной сгущенки нам открыл судья шоу «МастерШеф»-11 Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты для сгущенки:
- молоко 3.2% ― 3 л
- сахар ― 680 г
- сода ― ½ ч. л.
- соль ― ¼ ч. л.
- палочки корицы ― ½ ч. л.
Способ приготовления:
- В средней кастрюле соедините все ингредиенты и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь до низкого-среднего. Часто помешивая деревянной лопаткой, варите примерно 3 часа ― до появления карамельного цвета.
- Перелейте в стеклянную емкость и накройте пленкой. Храните в холодильнике до 1 недели.
Ингредиенты для вафельного торта:
- сгущенное молоко ― 750 мл
- вафельные коржи ― 1,5 упаковки
- брынза, натертая на терке ― 300 г
- сливочное масло комнатной температуры ― 55 г
- лимонный сок ― 1 ч. л.
- клубника для декора
Способ приготовления:
- Смешайте вареную сгущенку со сливочным маслом в миксере.
- Добавьте лимонный сок и взбивайте на высокой скорости 3 минуты.
- Намажьте вафельные коржи сгущенкой (все коржи, не очень много и равномерно).
- Каждый третий слой сделайте с брынзой: смазанный корж посыпьте сыром и накройте вафельным коржом, смазанным сгущенкой с обеих сторон.
- Положите сверху на готовый торт доску и что-то тяжелое, оставьте на 2―3 часа.
- Верх торта смажьте остатками сгущенки и украсьте клубникой перед подачей.
Приятного аппетита!
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