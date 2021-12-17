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Наталка Денисенко отмечает день рождения

17.12.2021

Актриса легендарного сериала «Крепостная» Наталка Денисенко отмечает день рождения. Сегодня, 17 декабря, артистке исполняется 32 года. Редакция сайта STB.UA поздравляет очаровательную Наталку с праздником.

В легендарной костюмированной драме «Крепостная» Наталка Денисенко сыграла сексуальную и привлекательную Ларису Яхонтову, устоять перед которой не смог сам помещик Червинский-старший. В жизни же Наталка любящая жена и заботливая мама. 

Редакция сайта STB.UA поздравляет актрису с днем рождения и желает новых достижений, творческих успехов и семейного счастья! 

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