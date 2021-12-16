Тарас Цымбалюк отмечает день рождения
16.12.2021
Актер Тарас Цымбалюк отмечает день рождения. Сегодня, 16 декабря, мужчине исполняется 32 года. Редакция сайта STB.UA поздравляет актера!
Тарас Цымбалюк — украинский актер театра и кино, который особенно полюбился зрителю костюмированной драмы «Крепостная». Роль настоящего украинского кузнеца была под силу лишь Тарасу, ведь не секрет, что кастинг на это место длился достаточно долго.
Редакция сайта STB.UA поздравляет Тараса Цымбалюка и желает творческих успехов!
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