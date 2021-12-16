Пуховики остаются одним из главных трендов зимы 2022 года. В этом сезоне дизайнеры наделили их абсолютно новыми пропорциями и цветами. Благодаря этому из повседневной одежды пуховики превратились в неотъемлемую часть гардероба любой модницы. Они могут быть разными: короткими, длинными, объемными, спортивными и даже элегантными. Какие пуховики будут в моде зимой 2022 года? Узнайте в материале.

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Пуховик оверсайз

Мода на оверсайз будет удерживать свои позиции зимой 2022 года. Поэтому такой пуховик порадует вас не только комфортом и теплом, но и своей трендовостью.

Пуховик-пальто

Пуховик-пальто остается на пике моды сезона зима 2022. Оно очень полюбилось модницам, и на это есть несколько причин. Во-первых, пуховик-пальто выглядит намного элегантнее других курток, во-вторых, в нем очень тепло, а в третьих — такой пуховик подойдет под любой наряд.

Короткий пуховик

Короткие пуховики будут популярными и этой зимой. Они отлично подойдут на не очень холодную погоду. Чтобы не мерзнуть в таком пуховике, его можно дополнить теплой юбкой или брюками.

Пуховик-кейп

Зимой 2022 года, помимо пальто-кейпов, в коллекциях дизайнеров появились и модные пуховики-кейпы. Такие теплые куртки с отверстиями для рук можно увидеть в коллекциях Michael Kors, Louis Vuitton и Toga.

Кожаные пуховики

Кожаные пуховики будут очень популярными зимой 2022 года. Благодаря необычному сочетанию ткани и фактуры они не оставят равнодушной ни одну модницу.

Источник фото: pinterest.com

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