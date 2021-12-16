С наступлением холодов многие девушки хотят выглядеть не менее эффектно, чем в теплую пору года. В этом может помочь модный маникюр. Какие тренды ногтевой индустрии ждут нас в этом сезоне? В нашем материале мы собрали для вас идеи модного маникюра на короткие ногти на зиму 2022 года.

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Красивый и стильный маникюр — это неотъемлемая часть образа любой женщины. Зимой 2022 года модными цветами будут преимущественно темные: бордовый, красный, зеленый, синий, фиолетовый и черный.

Тем не менее, в тренде останутся и нюдовые оттенки.

Для самых смелых модниц подойдет цвет металлик.

Что касается дизайна, то свою популярность не потеряет маникюр с геометрическими узорами.

Трендовым останется и маникюр, выполненный в технике омбре.

Маникюр 2022 в стиле минимализм отлично подойдет как для будней, так и для торжественных случаев.

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