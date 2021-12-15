19 декабря украинцы отмечают один из самых светлых и волшебных праздников в году – День святого Николая. Мы уже рассказали, как побаловать свою семью вкусными праздничными лакомствами, а также какой подарок сделать ребенку, чтобы создать для него настоящую сказку. А для того, чтобы сделать этот день еще более искренним и добрым, предлагаем вашему вниманию поздравления с Днем святого Николая в стихах, прозе, картинках и смс. Читайте в материале.

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Красивые поздравления с Днем святого Николая

С Днем святого Николая! Пусть в этот праздничный день произойдут волшебные и сказочные события! Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой. Пусть в каждом доме будет достаток, пусть радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха. Радости, душевного тепла и искренности!

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В День святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

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Поздравляю с Днем святого Николая и хочу пожелать в этот праздник чуда и сказки, чтобы свершилось что-то доброе и красивое, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы сердце открыло дверцу в мир счастья и любви, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.

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С Днём святого Николая. Пусть сегодня твоё сердечко оставит все обиды и горечи жизни в прошлом, пусть в душе зажжётся огонёк радости и веры в чудеса. Желаю, чтобы сладости были не только под твоей подушкой, но и в твоём настроении, в твоих мечтах и во всей твоей жизни.

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Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!

Красивые поздравления в стихах с Днем святого Николая

***

Не дожидаясь новогодней ночи

Несет подарки людям Николай!

Он слышит все мечты на белом свете,

Проси, что хочешь, и смелей мечтай!

Я с праздником святого Николая

Хочу тебя поздравить от души!

Пусть он исполнит все, что пожелаешь,

Все сбудется, ты только не спеши.

***

Под подушкою подарки,

Стол давно уже накрыт —

День святого Николая

В каждый дом прийти спешит.

От души тебе желаю,

Чтоб сбылись твои мечты.

С Днем святого Николая!

Мира, счастья, доброты!

***

С днём святого Николая

От души вас поздравляю!

Пожелать хочу уюта,

Мира и чудес повсюду!

Стол всегда пусть будет полон,

Доброта царит пусть дома,

Пусть от бед, пустых хлопот

Николай вас сбережет!

***

Пусть Николай святой всегда

От бед оберегает,

Здоровья даст на все года,

Во всем вам помогает.

Детишек ваших бережет

И им подарки дарит

На сложном жизненном пути

В беде вас не оставит.

Пусть будут радость и покой

Царить под вашей крышей.

Молитесь Николаю вы

И он всегда услышит.

***

Еле слышно, чуть дыша,

Снег за окнами кружится,

И чудесный Николай

В каждый дом скорее мчится.

Он несет всем доброту,

От тревоги укрывает,

И заветные мечты

Он исполнить помогает.

Счастья мы желаем вам,

Искренних друзей и мира,

И здоровья для семьи,

Чтобы счастливы вы были!

***

С Днем святого Николая

Всех сегодня поздравляю,

И пусть детство вдаль умчалось,

Вера в чудеса осталась.

И святой их раздает

Тем, кто верит и кто ждет.

Просто взрослыми мы стали,

В чудо верить перестали.

А оно незримо рядом,

Его сердцем видеть надо.

Доброта, любовь и ласка –

Это чудо, это сказка,

Они все от Николая,

Их тебе я пожелаю.

***

С Днем святого Николая

Вас сердечно поздравляю!

Пусть хранит вас, помогает,

От беды оберегает,

Все преграды уберет,

Счастье в дом ваш принесет.

Шоколадки и игрушки,

Всяческие безделушки,

Чтоб порадовать детей

Николай несет скорей.

Верьте в сказку, веселитесь,

Долго на родных не злитесь.

Пусть вас Бог всегда хранит

От болезней и обид.

День святого Николая: поздравления в смс

Пусть День святого Николая

Теплом и счастьем озарит,

Чтоб жили вы, забот не зная,

Пусть Николай благоволит.

***

С Днём святого Николая

Всех, всех, всех я поздравляю.

И тихонько, засыпая,

Всем конфет я пожелаю

***

С Днем святого Николая,

Дорогая детвора!

Пусть никто не унывает

В час надежды и добра!

***

Пусть в День святого Николая

Вас множество подарков ждет,

Пусть будет жизнь у вас такая,

Когда всегда во всем везет!

***

В День святого Николая

Вот я что вам пожелаю –

Пусть на жизненном пути

Все сбываются мечты.

Поздравления в картинках с Днем святого Николая

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