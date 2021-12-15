Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Поздравления с Днем святого Николая: в стихах, прозе, картинках и смс от редакции сайта СТБ

15.12.2021

19 декабря украинцы отмечают один из самых светлых и волшебных праздников в году День святого Николая. Мы уже рассказали, как побаловать свою семью вкусными праздничными лакомствами, а также какой подарок сделать ребенку, чтобы создать для него настоящую сказку. А для того, чтобы сделать этот день еще более искренним и добрым, предлагаем вашему вниманию поздравления с Днем святого Николая в стихах, прозе, картинках и смс. Читайте в материале.

Все о праздновании Нового года и Рождества

день святого нколая

Красивые поздравления с Днем святого Николая

С Днем святого Николая! Пусть в этот праздничный день произойдут волшебные и сказочные события! Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой. Пусть в каждом доме будет достаток, пусть радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха. Радости, душевного тепла и искренности!

***

В День святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

***

Поздравляю с Днем святого Николая и хочу пожелать в этот праздник чуда и сказки, чтобы свершилось что-то доброе и красивое, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы сердце открыло дверцу в мир счастья и любви, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.

***

С Днём святого Николая. Пусть сегодня твоё сердечко оставит все обиды и горечи жизни в прошлом, пусть в душе зажжётся огонёк радости и веры в чудеса. Желаю, чтобы сладости были не только под твоей подушкой, но и в твоём настроении, в твоих мечтах и во всей твоей жизни.

***

Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!

день святого николая

Красивые поздравления в стихах с Днем святого Николая

***

Не дожидаясь новогодней ночи
Несет подарки людям Николай!
Он слышит все мечты на белом свете,
Проси, что хочешь, и смелей мечтай!
Я с праздником святого Николая
Хочу тебя поздравить от души!
Пусть он исполнит все, что пожелаешь,
Все сбудется, ты только не спеши.

***

Под подушкою подарки,
Стол давно уже накрыт —
День святого Николая
В каждый дом прийти спешит.

От души тебе желаю,
Чтоб сбылись твои мечты.
С Днем святого Николая!
Мира, счастья, доброты!

***

С днём святого Николая
От души вас поздравляю!
Пожелать хочу уюта,
Мира и чудес повсюду!
Стол всегда пусть будет полон,
Доброта царит пусть дома,
Пусть от бед, пустых хлопот
Николай вас сбережет!

***

Пусть Николай святой всегда
От бед оберегает,
Здоровья даст на все года,
Во всем вам помогает.
Детишек ваших бережет
И им подарки дарит
На сложном жизненном пути
В беде вас не оставит.
Пусть будут радость и покой
Царить под вашей крышей.
Молитесь Николаю вы
И он всегда услышит.

***

Еле слышно, чуть дыша,
Снег за окнами кружится,
И чудесный Николай
В каждый дом скорее мчится.
Он несет всем доброту,
От тревоги укрывает,
И заветные мечты
Он исполнить помогает.
Счастья мы желаем вам,
Искренних друзей и мира,
И здоровья для семьи,
Чтобы счастливы вы были!

***

С Днем святого Николая
Всех сегодня поздравляю,
И пусть детство вдаль умчалось,
Вера в чудеса осталась.
И святой их раздает
Тем, кто верит и кто ждет.
Просто взрослыми мы стали,
В чудо верить перестали.
А оно незримо рядом,
Его сердцем видеть надо.
Доброта, любовь и ласка
Это чудо, это сказка,
Они все от Николая,
Их тебе я пожелаю.

***

С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Пусть хранит вас, помогает,
От беды оберегает,
Все преграды уберет,
Счастье в дом ваш принесет.
Шоколадки и игрушки,
Всяческие безделушки,
Чтоб порадовать детей
Николай несет скорей.
Верьте в сказку, веселитесь,
Долго на родных не злитесь.
Пусть вас Бог всегда хранит
От болезней и обид.

день святого николая

День святого Николая: поздравления в смс

Пусть День святого Николая
Теплом и счастьем озарит,
Чтоб жили вы, забот не зная,
Пусть Николай благоволит.

***

С Днём святого Николая
Всех, всех, всех я поздравляю.
И тихонько, засыпая,
Всем конфет я пожелаю

***

С Днем святого Николая,
Дорогая детвора!
Пусть никто не унывает
В час надежды и добра!

***

Пусть в День святого Николая
Вас множество подарков ждет,
Пусть будет жизнь у вас такая,
Когда всегда во всем везет!

***

В День святого Николая
Вот я что вам пожелаю –
Пусть на жизненном пути
Все сбываются мечты.

Поздравления в картинках с Днем святого Николая

Николай 1

николай 2

николай 3

Больше по теме: Лучшие новогодние фильмы: топ-10 для настроения

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить