Сумка является незаменимым аксессуаром для каждой девушки. Она подчеркивает образ и создает в нем акценты. Чтобы сумка была не только практичной, но и модной, важно знать тенденции зимнего сезона. Читайте в нашем материале, какие сумки будут в тренде зимой 2022 года.

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Тоут

Практичность продолжает покорять мировые подиумы, и ее можно увидеть и в сумках-тоут. Такой аксессуар отличается хорошей вместительностью, а также своим удобством.

Бахрома

В модных сумках зимы 2022 важную роль по-прежнему будет играть бахрома. Она может быть любой: от тонкой и изящной до широкой и длинной.

Логотипы и монограммы

Логотипы и монограммы будут актуальны этой зимой не только в одежде, но и в сумках. Поэтому с таким аксессуаром вы точно будете выглядеть стильно.

Сумки с цепями

Сумки с ручкой-цепью продолжают оставаться на пике моды. Такой аксессуар подойдет как на каждый день, так и на торжество.

Меховые сумки

Меховые сумки покорили модные подиумы и останутся в тренде и зимой 2022 года. Совсем неудивительно, ведь такие милые аксессуары не могут оставить равнодушным.

Источник фото: pinterest.com

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