Гороскоп на 15 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 15 декабря от экстрасенсов СТБ.

Овен

В данный период происходящие события будут напоминать калейдоскоп, и от малейшего движения цветные стеклышки сложатся в ту или иную комбинацию. Поэтому постарайтесь не допускать опрометчивых шагов. Настройтесь на положительный лад и не идите ни на какой риск.

Телец

Удачное время как для профессиональной деятельности, так и для любовных отношений. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Если какие-то встречи срываются, значит, так и должно быть, и не нужно идти наперекор своей судьбе. Больше времени проводите со своим любимым человеком.

Близнецы

На работе в ближайшее время вы можете добиться неплохих успехов. Сейчас благоприятное время для деловых контактов. В отношениях с любимым человеком нужно проявить больше заботы, любви и понимания, чтобы избежать ссор и упреков.

Рак

Вам нужно постоянно держать нос по ветру. Постарайтесь не переоценивать свои силы и возможности, а то станете притягательными для людей, которые любят поживиться за чужой счет. Причем о том, что вас просто использовали, вы узнаете в самую последнюю очередь.

Лев

Не планируйте ничего серьезного, настало время немного передохнуть и расслабиться. Если у вас такой возможности нет, то выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Зато постарайтесь получить компенсацию приятными встречами и интересными мероприятиями.

Дева

Вы окунетесь в водоворот событий, Вас ожидает немало интересных переговоров, которые могут принести свои плоды. Единственное, в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, то не давите на него. Это окажется наиболее эффективным методом.

Весы

Сейчас вам не стоит вступать в словесные баталии. Ваши сила слова и сила убеждения на какой-то период ослабнут, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию и мнению. Личные проблемы не спешите решать сгоряча ― можете сами себе навредить.

Скорпион

Ничего плохого про этот день сказать нельзя. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Выезжайте на лоно природы с друзьями, а вечером совершайте пешие прогулки в парке в приятной компании.

Стрелец

Постарайтесь на данный день запланировать побольше интересных дел. Стоит встретиться с людьми, которые дороги вам, но по каким-либо причинам вы их давно не видели. Кто-то решит отправиться по магазинам за покупками для души, а кому-то нужно просто выспаться и сделать передышку.

Козерог

Избегайте перемен в любых областях своей деятельности, так как они могут обернуться совсем не той стороной, на которую вы рассчитываете. Сейчас вы можете положиться на свои старые связи, которые откроют новые перспективы. Поэтому постарайтесь не избегать встреч и разговоров со старыми знакомыми.

Водолей

День обещает быть чрезвычайно плодотворным и щедрым в профессиональном плане. Составьте план действий и начинайте решать стоящие перед вами задачи, не тяните время, его может не хватить. Дел будет много, но ваши настойчивость и проявленное трудолюбие придадут сил, и вы без труда справитесь с любым объемом работы.

Рыбы

Не давайте сейчас никаких клятв и обещаний, потому что по стечению обстоятельств вам не удастся выполнить практически ничего из обещанного. Особую осторожность следует проявить с малознакомыми людьми, дабы не стать жертвой коварного умысла.

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