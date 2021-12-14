Блюда из птицы вполне могут стать коронными на праздничном столе. Особенно если это нежное и сочное мясо индейки. Ароматное от пряных трав, покрытое сладковатой лимонной глазурью, с теплой запеченной тыквой и пикантными вялеными томатами оно раскроет свои вкусовые качества по-новому. Что приготовить из индейки на Новый год, рассказал участник «МастерШеф»-9 Руслан Лучков.

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Грудка индейки с ананасами и грибами

Ингредиенты:

Филе индейки — 500 г

Консервированный или свежий ананас — 250 г

Твердый сыр — 100 г

Шампиньоны — 75 г

Луковица — 1 шт

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль

Перец

Специи

Приготовление:

Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3–4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу. Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами. Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса. Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 мин. при 180 °С.

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Теплый салат с запеченной тыквой

Ингредиенты:

Мякоть тыквы — 400 г

Зубчик чеснока — 2 зубчика

Филе индейки — 1 шт.

Грецкие орехи — 50 г

Оливковое масло — 5 ст. л.

Листья шпината — 1 пучок

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль

Перец

Специи

Приготовление:

Тыкву нарезать крупными кубиками и по желанию натереть приправами. Завернуть в фольгу и отправить в духовку запекаться на 10 мин. при 180 °С. Чеснок пропустить через пресс. Грецкие орехи порубить. Филе индейки нарезать кусочками и натереть измельченным чесноком. Посолить, поперчить и обжарить на 2 ст. л. оливкового масла до золотистости. В салатнике смешать тыкву, филе, грецкие орехи и листья шпината. Для соуса соединить оставшееся масло с лимонным соком и слегка взбить вилкой. Заправить получившийся салат.

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Рулет с вялеными томатами и сыром

Ингредиенты:

Филе индейки — 1 шт.

Вяленые томаты — 60 г

Сыр — 100 г

Базилик

Соль

Перец

Приготовление:

Грудку индейки разрезать «книжкой» и отбить в тонкий пласт. Сыр натереть на крупной терке. Листья базилика порубить. Выложить вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и свернуть рулетом. Обвязать кулинарной нитью. Получившийся рулет выложить на противень, выстланный пергаментом, и запекать 40 мин. при 180 °С. Перед подачей снять кулинарную нить и нарезать.

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Пряная буженина из индейки

Ингредиенты:

Филе индейки — 1 кг

Молотоя паприка — 1 ч. л.

Мускатный орех — ½ ч. л.

Зира — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль

Приготовление:

В 500 мл воды растворить 3 ч. л. соли. Залить получившимся рассолом подготовленное мясо индейки. Отправить в холод минимум на 3 ч. Зиру растереть в ступке, смешать с паприкой и мускатным орехом. Мед соединить с оливковым маслом. За 1 ч. до запекания мясо достать из холодильника. Обильно натереть специями и смазать медово-масляной смесью. Переложить в форму и отправить запекаться на 25 мин. при 200 °С. После чего духовку выключить и оставить индейку еще на 2 ч. По истечению времени мясо достать, остудить и завернуть в фольгу. Хранить в холодильнике.

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Индейка в лимонной глазури

Ингредиенты:

Индейка — 4,5–5 кг

Лимон — 3 шт.

Сухое белое вино — 75 мл

Жженый сахар — 75 г

Рубленые свежие травы (шалфей, душица, тимьян) — по 1 ст. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль

Перец

Приготовление:

Индейку зачистить и удалить потроха. Слегка отделить кожу и натереть травами. С лимонов снять цедру и отжать 4 ст. л. сока. Затем мякоть разрезать на половинки и поместить внутрь птицы. Для лимонной глазури соединить сахар, сок лимона и вино. Хорошо перемешать и убрать в холодильник. Переложить индейку в форму для запекания и сбрызнуть оливковым маслом. Отправить в духовку на 3,5 ч. при 150 °С. За полчаса до конца запекания несколько раз полить лимонной глазурью.

Приятного аппетита!

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