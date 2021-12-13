«Вікна-новини» на СТБ запустили собственный сайт

Теперь еще больше актуальных новостей, полезных советов и интересных материалов — на https://vikna.tv/

«“Вікна-новини” на СТБ ― топова інформаційна програма українського телебачення, якій довіряють мільйони глядачів. Більше 26 років “Вікна” тримають міцний зв’язок із глядачем і працюють з високими стандартами журналістики. Минулої весни, слідуючи слогану “Побач більше”, ми запустили денний випуск о 14:30, а восени цього року додали ранковий об 11:30. Власний сайт — це ще один крок в нашому прагненні бути поруч зі своїм глядачем і давати відповіді на всі питання, що турбують українців», — комментирует главный редактор и ведущий информационной программы «Вікна-новини» Владимир Павлюк. «“Вікна” ― це сайт, де будуть історії, що надихатимуть, та новини, які допомагатимуть читачам почуватися у безпеці. В онлайн-версії ми продовжимо історію ефірних “Вікон” на СТБ. Ми зачіпатимемо за живе та розширимо спектр важливих соціальних тем, які глядачі бачать у “Вікнах”. Ми прагнемо, аби сайт був цікавим для кожного і став своєрідним особистим простором, куди захочеться заходити щодня. Розбиратимемося у суті речей, показуватимемо, що відбувається насправді та як це може вплинути на ваше життя», ― отмечает главный редактор сайта Валерия Малицкая.

Сайт максимально удобный для использования в мобильной версии и предлагает информацию, разделенную на пять категорий:

Для тебя. Материалы о воспитании, работе, отношениях и советы от авторитетных экспертов в области психологии, медицины, кулинарии, сексологии, права, фитнеса и др. Видео. Полные выпуски программы «Вікна-новини» и эфирные видео по темам. Истории. Интервью и рассказы интересных украинских персоналий. Стиль жизни. Полезные материалы по темам «Здоровье и красота», «Путешествия», «Еда» и новости шоу-биза. Тесты . Игры и опросы для отдыха и лучшего познания себя.

«Сайт “Вікна” ― про сучасних українок та українців, які поділяють наші цінності та готові змінювати країну на краще. Він про тих, хто піклується про себе, родину, навколишній світ і вчиться екологічно мислити; про тих, кому не байдужа доля нашої країни, адже їм тут жити, ростити дітей та, зрештою, бути щасливими. “Вікна” допоможуть орієнтуватися у швидкоплинній реальності та даватимуть поради. Ми поряд, аби тобі було зручно!» ― отмечает выпускающий редактор сайта «Вікна» Мария Беляева.

Команда проекта Vikna.tv:

директор департамента интернет-проектов Starlight News ― Ольга Тищук

главный редактор сайта — Валерия Малицкая

выпускающий редактор — Мария Беляева

редакторы сайта ― Елена Яковлева, Богдана Макалюк, Нина Гербич, Даниела Долотова

литературный редактор ― Ирина Кикавец

веб-дизайнер ― Валентина Бойко

видеоредакторы ― Вероника Федорова, Артем Храмцов, Иван Воронков

руководитель группы видеоредакторов ― Анастасия Скоблюк

smm-редактор ― Любовь Заморозная

руководитель smm-отдела ― Дарина Манзюк.

Информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» на СТБ входит в состав объединенной редакции информационного вещания Дивизиона «Новости» группы Starlight Media, а также в топ информационных программ украинского телевидения. Это первые независимые новости в Украине, которым уже 25 лет доверяют зрители. За соблюдение высоких стандартов журналистики «Вікна-новини» неоднократно были отмечены профессиональными телевизионными премиями.

Ведущие утренне-дневного блока ― Яна Брензей, Орест Дрималовский.

Ведущие вечернего блока ― Татьяна Высоцкая, Владимир Павлюк.

Смотрите «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 11:30, 14:30, 17:30 и 22:00.



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