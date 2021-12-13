Декабрь начал зимний сезон премьер и уже с первых дней очаровывает громкими блокбастерами, историями любви и теплыми детскими сказками, идеально подходящими для Нового года.

Несмотря на ограничения, декабрь продолжает удивлять украинцев кинопремьерами, подходящими для самых разных зрителей ― и детей, и любителей романтики, экшена и хоррора. Рассказываем, что посмотреть в декабре 2021 года и какие лучшие фильмы выйдут в этом месяце.

«Обитель зла: Раккун-Сити»

Дата выхода: 2 декабря

Йоханнес Робертс представил первый фильм-перезапуск франшизы по известной игре «Обитель зла». На этот раз события разворачиваются вокруг известных всем героев, которые есть в самой игре. Сюжет повторяет события одной из книг вселенной «Обитель зла» и совершенно отличается от серии фильмов с актрисой Милой Йовович.

В фильме сыграли: Кайя Скоделарио, Эван Джогия, Ханна Джон-Кеймен и Нил МакДонаф.

«Вестсайдская история»

Дата выхода: 9 декабря

Стивен Спилберг снял романтическую и драматическую историю-мюзикл о любви по сценарию Тони Кушнера, лауреата Пулитцеровской премии. События фильма «Вестсайдская история» разворачиваются в Нью-Йорке в 1957 году.

В фильме сыграли: Энсел Элгорт, Рэйчел Зеглер, Ариана ДеБос, Дэвид Альварез, Майк Фейст и др.

«Человек-паук: Нет пути домой»

Дата выхода: 16 декабря

Джон Уоттс представляет новую историю о Человеке-пауке, в которой все на Земле узнали, кто скрывается под маской, а также начали подозревать героя в убийстве. Измученный супергерой обращается к магии, чтобы его все забыли, однако случайно появляется побочное действие ― мультивселенная сыграла злую шутку и собрала в одном месте всех Людей-пауков из разных реальностей и их врагов. А бывший союзник Питера Паркера ― теперь его враг.

В фильме сыграли: Том Холланд, Бенедикт Камбербетч, Зендея, Виллем Дефо, Джейми Фокс и др.



«Матрица: воскрешение»

Дата выхода: 22 декабря

Лана Вачовски показала странные метаморфозы, происходящие со вселенной Матрицы и избранным. В новом фильме Нео будет искать свою Тринити, однако события будут разворачиваться в до боли знакомой ситуации дежавю, хотя все действующие лица будут другими людьми.

В фильме сыграли: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Ягья Абдул-Матин II, Нил Патрик Гаррис, Джессика Генвик, Приянка Чопра, Джонатан Грофф и др.



«Звезды по обмену»

Дата выхода: 30 декабря

Алексей Даруга не без помощи Оли Поляковой и Михаила Хомы снял новогоднюю сказочную историю на всем известную тему ― двое полностью противоположных человек случайно поменялись телами.

Непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Молякова и Фома Михайловский, неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свою жизнь назад, но ради достижения своей цели каждому предстоит решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.

В фильме сыграли: Оля Полякова, Дзидзьо (Михаил Хома), Сергей Либа, Дмитрий Вивчарюк, Мария Пустова, Евфросиния Мельник, Олег Волощенко, Елизар Назаренко, Роман Халаимов, Наталья Сумская, Юрий Горбунов и др.

«Пой-2»

Дата выхода: 30 декабря

Гарт Дженнингс выпустил историю о коале Бастере и его друзьях. Героям снова нужно организовать незабываемый концерт. И хотя в прошлый раз все прошло невероятно, этот опыт не очень поможет друзьям. Мультик принесет много смеха маленьким зрителям и точно заставит хоть раз улыбнуться взрослых.

Озвучивали персонажей Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Том Келли и другие. В украинской озвучке прозвучат голоса известных украинских артистов.

«Большой красный пёс Клиффорд»

Дата выхода: 30 декабря

Уолт Беккер попытался воплотить в жизнь экранизацию известного мирового бестселлера. Очаровательный пес Клиффорд живет в обычной семье. Благодаря безграничной любви и заботе маленький красный щенок вымахал до гигантских размеров. Необычное существо сразу привлекает внимание алчной корпорации, задумавшей что-то очень плохое. Вместе со своими двуногими друзьями Клиффорд должен сорвать их коварные планы. Новая история понравится взрослым не меньше, чем детям.

В фильме сыграли: Джек Уайтхолл, Сиенна Хиллори, Деби Кэмп.

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