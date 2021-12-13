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Гороскоп на 14 декабря 2021 года от экстрасенсов СТБ

13.12.2021

Гороскоп на 14 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 14 декабря от экстрасенсов СТБ.

Гороскоп на 12 декабря 2021 года от экстрасенсов СТБ

Овен 

Спокойный день. Постарайтесь разнообразить свой досуг активным отдыхом и физическими нагрузками. На амурном поприще позвольте своему партнеру проявить инициативу. Постарайтесь расслабиться.

Телец 

День общения: предстоит вести диалог с родными, коллегами, деловыми партнерами. Деятельность, которая вас раздражает, лучше отложить. Стоит уделить повышенное внимание своему здоровью.

Близнецы 

На работе всё будет стабильно, поэтому можно больше времени уделить своей семье и близким. Вечером стоит отдохнуть, так как нужно восстановить потраченный за день ресурс энергии.

Рак 

На работе не стоит проявлять чрезмерной активности. В отношениях с близкими людьми и второй половинкой будет правильным проявить мудрость и терпение. Не нужно лезть в скандалы и ссоры, особенно если они вас не касаются.

Лев 

Во вторник не стоит браться за дела, требующие общения с государственными органами и представителями властных структур. Будьте аккуратны с финансами. Обратите внимание на свое здоровье. Стоит избегать физических нагрузок.

Дева 

Благоприятный день для торговли, судебных дел, переезда и командировки. Стоит заняться неспешными делами. Постарайтесь хорошо выспаться.

Весы

Во вторник стоит поберечь силы и энергию. Постарайтесь не начинать новых дел, а разобраться с текущими. Благоприятный день для того, чтобы подвести итоги.

Скорпион 

Вам нужно разобраться в себе и решить внутренние конфликты. В этот день удастся рассмотреть в истинном свете то, как на самом деле обстоят дела. Благоприятное время для деловых переговоров.

Стрелец 

Благоприятный день для начала нового дела или проекта. Вам с удовольствием будут помогать окружающие. Постарайтесь уделить любимому человеку как можно больше внимания.

Козерог 

Во вторник вы сможете реализовать многое из задуманного. Успех сопутствует не только в профессиональных делах, но и в личной жизни. Благоприятный день для активного отдыха.

Водолей 

Благоприятный день для деловых переговоров и работы с информацией, новых знакомств и романтических свиданий. Будьте внимательны за рулём, особенно вечером.

Рыбы 

Займитесь построением планов на ближайшее будущее. Не стоит отказывать в помощи, если вас попросили. Звёзды сулят пустые хлопоты. Избегайте трат, не стоит брать и давать в долг.

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