Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Кого ждут изменения в профессиональной сфере, а кто должен сосредоточиться на выполнении планов? Узнайте в гороскопе на неделю ‌с‌ ‌13 по 19 декабря 2021 года.

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Овен

Сложный этап проекта или отношений подходит к концу. В жизни Овнов начинается новая полоса. Вынесите уроки из прошлого и не повторяйте ошибок снова. Возможности для работы откроются вам благодаря установленным контактам.

Телец

Новая неделя принесет в жизнь Тельцов положительные изменения в профессиональной сфере. Вас ожидает повышение либо предложение работы в абсолютно новой отрасли. Соберите все свои силы и решитесь на этот шаг.

Близнецы

Благоприятная неделя для Близнецов. На работе вы сможете заслужить уважение коллег и поддержку со стороны руководства. Денежные дела также будут идти хорошо. Составленные на этой неделе планы гарантируют вам долгосрочный успех.

Рак

Неделя подходит для самоанализа и составления долгосрочных планов. Перестаньте чувствовать себя виноватыми из-за того, что устанавливаете личные границы. Вопросы здоровья останутся под контролем.

Лев

Быть упрямым — это хорошо, но не тогда, когда это закрывает ваш разум от объективной реальности. Звезды призывают вас открыться новому и избавиться от вредных привычек, которые мешают вам исцелиться и получить счастье.

Дева

Немного концентрации и самоорганизованности позволят Девам привести все дела в порядок. Неделя содействует любым обновлениям, ремонтам и оптимизации процессов. На выходных представителей знака ждет приятный сюрприз.

Весы

На этой неделе напряженность на рабочем месте Весов спадет. Личные отношения будут улучшаться по мере углубления доверия с обеих сторон. Приучите себя видеть в жизни меньше негатива.

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Скорпион

Долгие раздумья не являются решением проблемы. Пора действовать! Вам откроются новые возможности, если вы будете готовы пойти на небольшой риск. Финансовые вопросы могут потребовать вашего внимания на этой неделе. Разберитесь с ними и двигайтесь вперед!

Стрелец

На этой неделе вы сможете справляться с рабочими обязанностями быстрее, чем ваши коллеги. Тем не менее, при общении с другими рекомендуется проявлять терпимость. Не поддавайтесь минутным слабостям.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам на этой неделе открыть свой разум новым возможностям. Имущественные вопросы могут потребовать от вас внимания и затрат. Выходные стоит посвятить близким людям.

Водолей

Для Водолеев новая неделя будет периодом хороших новостей. Внутри вас появится чувство выполненного долга, и вы поймете, что движетесь в правильном направлении. Найдите время для того, чтобы укрепить личные связи и установить новые знакомства.

Рыбы

Защитите свою энергию от людей и занятий, которые тратят время впустую. На этой неделе Рыбам важно будет сосредоточиться на выполнении планов. Вы можете быть более активными и увлеченными, чем обычно.

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