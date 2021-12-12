Гороскоп на 13 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Кому новая неделя принесет полезное знакомство, а кому — изменения в жизни? Читайте в гороскопе на 13 декабря от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на декабрь 2021 года

Овен

В понедельник Овны будут чувствовать прилив жизненной энергии. Приятный визит удивит вас и внесет разнообразие в повседневную жизнь.

Телец

Начало недели ознаменуется для Тельцов большими изменениями. В рабочей сфере приближается буря. Подготовьтесь к ней.

Близнецы

Чтобы добиться успеха, Близнецам в понедельник придется перешагнуть через собственные страхи. Вам также следует контролировать свои эмоции.

Рак

Понедельник пройдет для Раков спокойно. На работе все будет идти по плану, а в отношениях появится больше гармонии.

Лев

Звезды рекомендуют Львам быть внимательнее к тому, что они говорят. Резкие и эмоциональные высказывания могут сыграть вам не на руку.

Дева

В понедельник ум Дев может быть несколько беспокойным. Если вы хотите достичь цели, то стоит быть осторожными. Старайтесь не терять концентрации.

Весы

В этот день звезды подарят Весам хорошую возможность. Но помните, что инициатива должна исходить от вас. Не зацикливайтесь на неудачах. Сконцентрируйтесь на своих победах.

Скорпион

Уверенно и смело — только так вы сможете произвести верное впечатление на работе и добиться своих целей. Доверьтесь внутреннему «я».

Стрелец

В понедельник Стрельцам нужно будет четко определить личные потребности. Прислушайтесь к себе и действуйте!

Козерог

Начало недели будет положительным для Козерогов. Вы справитесь со всеми рабочими делами и заведете полезное знакомство. Также вы сможете совершить дорогостоящую покупку.

Водолей

В понедельник Водолеи могут требовать от других большего, чем они могут дать. Не судите людей по себе. Будьте отзывчивее.

Рыбы

Саморазвитие должно быть на первом месте для Рыб в понедельник. Оно поможет вам вдохновиться на новые свершения и начать действовать.

Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на 2021 год

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.