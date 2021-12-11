Гороскоп на 12 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 12 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Воскресенье будет благоприятным для Овнов. Вы сможете завершить все дела и уделить время саморазвитию. Также в этот день возможен прилив вдохновения.

Телец

Последний день недели пройдет для Тельцов под девизом «успеть все». Вас накроют домашние и рабочие дела, а друзья будут нуждаться в вас. Однако вы сможете со всем справиться при правильном планировании.

Близнецы

День отлично подходит для приобретения новых знаний. Используйте его для дальнейшего обучения и расширения кругозора.

Рак

В воскресенье у Раков возможна неожиданная встреча со старым знакомым. Она навеет на вас ностальгию. Но не становитесь заложником воспоминаний. Смотрите в будущее.

Лев

В последний день недели у Львов на первый план выйдут эмоции, а не холодный ум. Ограничьте свои вредные привычки. Займитесь здоровьем.

Дева

В воскресенье к Девам могут нагрянуть нежданные гости. Будьте готовы встретить их со всем радушием. Также в этот день возможен сюрприз со стороны близкого человека.

Весы

Последний день недели принесет Весам умиротворение. Займитесь тем, что давно откладывали: прочтите интересную книгу, встретьтесь с друзьями либо просто посмотрите любимый сериал. Заряд вдохновения на неделю будет гарантирован.

Скорпион

Скорпионы смогут добиться всего в этот день, если по-настоящему захотят. Все, что вам нужно, ― это убедительная улыбка и настойчивость.

Стрелец

Воскресенье может стать переломным днем для Стрельцов. Чтобы построить совместное будущее со второй половинкой, вам придется изменить отношение ко многим вещам.

Козерог

Звезды предвещают вам день, полный романтики. Одиноких представителей знака ждет приятное знакомство, а связанные узами Козероги получат сюрприз от любимого человека.

Водолей

В воскресенье Водолеи могут себя чувствовать измотанными. Не стоит планировать ответственные дела в этот день. Уделите время удовлетворению эмоциональных потребностей.

Рыбы

В последний день недели у Рыб возможны неожиданные перепады настроения. Не поддавайтесь плохим мыслям. Сфокусируйтесь на отдыхе.

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