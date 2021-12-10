Гуляш из свинины: 3 рецепта приготовления от участников «МастерШеф»
10.12.2021
Топ-3 простых рецептов гуляша из свинины помогут вам удивить своих близких вкусным блюдом. Секреты приготовления свиного гуляша в домашних условиях от участников «МастерШеф» найдете в материале.
Гуляш из свинины
Ингредиенты:
- Свинина – 600 г
- Лук – 1 шт.
- Пшеничная мука – 1 ст. л.
- Кетчуп – 3 ст. л.
- Вода – 1 стакан
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Черный перец горошком – 6 шт.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Лавровый лист – 2 шт.
- Петрушка – 3 пучка
Приготовление:
- Свинину промыть, обсушить и нарезать кусочками. Лук мелко порубить.
- В достаточно глубокой сковороде разогреть растительное масло, выложить кусочки свинины и пожарить на сильном огне до золотистости (около 5 минут).
- Добавить к мясу лук, перемешать, убавить огонь до среднего и жарить еще 5–7 минут.
- Посолить и поперчить по вкусу, всыпать перец горошком, муку, тщательно перемешать и жарить еще около 3 минут.
- Добавить кетчуп и хорошо перемешать.
- Добавить лавровый лист, влить стакан воды комнатной температуры. Дождавшись, когда вода закипит, накрыть крышкой, убавить огонь практически до минимума и тушить 30 минут.
- Готовое блюдо приправить нарезанной петрушкой.
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Свиной гуляш в сметанном соусе
Ингредиенты:
- Пшеничная мука – 2 ст. л.
- Свинина – 700 г
- Сметана 20% – 2 ст. л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Соль – щепотка
- Измельченные помидоры в собственном соку – 3 ст. л.
- Лук – 1 головка
- Вода – 1 стакан
Приготовление:
- Лук мелко нарезать, обжарить. Добавить свиной гуляш, затем щепотку соли, жарить всё минут 10.
- Добавить томаты и воду, тушить около 40 минут.
- Для соуса к гуляшу добавить сметану, перемешать, добавить муку, помешать и добавить перец по вкусу.
Гуляш из свинины с томатом
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 2 шт.
- Свинина – 500 г
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Бульон – 1 стакан
- Растительное масло – по вкусу
- Специи – по вкусу
Приготовление:
- Мясо промыть, промокнуть бумажным полотенцем. Мелко нарезать поперек волокон кусочками 1х3 см.
- На раскаленную сковороду налить подсолнечное масло и обжарить мясо на сильном огне в течение 2–3 минут до появления золотистой корочки. Мяса на сковороде должно быть столько, чтобы оно лежало в один слой, а между кусочками было небольшое расстояние.
- Лук мелко порезать и добавить в мясо, убавив огонь до среднего.
- После того, как лук станет прозрачным, развести в стакане кипятка бульон. Залить мясо бульоном.
- Накрыть крышкой и оставить тушиться на слабом огне в течение часа.
- По мере выкипания жидкости подливать кипяток (сырой холодной водой можно испортить вкус блюда).
- За пять минут до готовности добавить специи (например, зиру, лавровый лист, перец горошком и соль), томатную пасту и хорошо перемешать.
- Накрыть крышкой и тушить 5 минут.
Приятного аппетита!
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