Гороскоп на 11 декабря 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Кому день принесет новые знакомства, а кому — срыв планов? Читайте в гороскопе на 11 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В субботу на пути Овнов могут возникнуть камни преткновения. Будьте гибкими в этот день и не планируйте слишком многого.

Телец

В этот день коммуникативные навыки Тельцов будут на высоте. Сохраняйте спокойствие и уверенность во всех переговорах и обсуждениях.

Близнецы

У вас есть все, что нужно для счастья. Вы убеждены в своей правоте, и вовсе не зря. Так держать! Будьте настойчивее ― и перед вами откроются новые двери.

Рак

В субботу Раков ждет благоприятный день. Вы сможете отдохнуть и провести время с близкими людьми. Также в этот день возможна поездка за город.

Лев

Звезды советуют Львам быть терпимее к другим в субботу. Дайте себе и своей второй половинке немного больше свободного пространства. Отнеситесь к советам старших с уважением.

Дева

В субботу Девы наконец-то смогут выйти в свет и завести новые знакомства. Это принесет вам положительную энергию и заряд вдохновения на всю неделю.

Весы

С хорошими союзниками Весы легко смогут достичь своих целей. Главное — верить в себя! Вечер субботы стоит посвятить близким людям.

Скорпион

Прежде чем начинать новый роман, вспомните предыдущие отношения. Уроки из прошлого помогут вам не отступиться на этот раз. Также стоит уделить время своему здоровью.

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Стрелец

В субботу Стрельцы наконец-то смогут немного отдохнуть. Побалуйте себя и сделайте то, о чем давно думали. Будьте искренними с собой и другими.

Козерог

Суббота для Козерогов будет наполнена приятными новостями. Найдите время, чтобы немного поразмыслить над текущим состоянием дел.

Водолей

Благоприятный день для Водолеев. Благодаря вашей дальновидности вы сможете добиться прогресса во всех сферах жизни.

Рыбы

В субботу Рыбам потребуется все их терпение и настойчивость, чтобы решить проблемы в свою пользу. Действуйте мудро ― и все получится.

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