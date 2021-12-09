Если вы очень любите сладкое и хотите придерживаться поста, есть хорошая новость! Экс-судья «МастерШеф» и талантливый кондитер Лиза Глинская рассказала, какие сладости можно есть в пост. Подробнее читайте в материале!

Фрукты и сухофрукты в шоколаде

Растопить черный шоколад, фрукты нарезать кусочками и, нанизав на шпажки, обмакнуть в растопленном шоколаде. Выложить фрукты на пергамент и дать шоколаду застыть. Сверху можно посыпать дробленым орехом.

За основу мармелада берите фруктовое, ягодное или цитрусовое пюре, а также используйте яблочный пектин.

Отварить кусочки фруктов и ягод в сахарном сиропе и просушить. Попробуйте приготовить цукаты из яблок, тыквы или апельсиновых корочек.

Орехи в карамели

Берите любые орехи (грецкий, миндаль, фундук, арахис) и обжарьте их в карамели. У вас получатся хрустящие орехи в «шубке».

Желе на агаре

Агар-агар — продукт растительного происхождения, который получают из морских водорослей. Основой для такого желе могут быть фрукты, ягоды или соки, но здесь следует учесть, что слишком кислое снижает свойства агара. Желе на агаре можно пробовать уже через 10 минут после приготовления.

Домашняя гранола

Если к орехам добавить овсяные хлопья, горсть семечек, мед или сахар и сухофрукты, а затем все это запечь в духовке — получится домашняя гранола.

Гранолу можно есть с соком или фруктами. А можно приготовить из гранолы энергетические батончики и брать их с собой в качестве перекуса.

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Пастила

Пастила – высушенное фруктовое или ягодное пюре. Пастила содержит все витамины и минералы, что и фрукты или ягоды. Она некалорийна и ее можно есть детям.

Для приготовления пастилы подойдут яблоки, яблоки с бананами, сливы, тыква, смородина. Ягоды можно использовать замороженные. В пастилу можно добавить мед, семечки и орехи.

Источник – glinskaya.com.ua

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